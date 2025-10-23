Vánoce u T-Mobilu, to jsou slevy, termo hrnek zdarma či návštěva Santa Clause

Vánoce pomalu klepou na dveře. Pohled do kalendáře sice oznamuje, že nám do Štědrého dne zbývají dva měsíce, avšak adventní čas začne o čtyři týdny dříve a operátorské akce spjaté s předvánočním časem ještě dříve. Nabídku nyní odtajnil T-Mobile a tradičně je rozdělena na nákup nových zařízení, služby i dárky.
„V předvánočním čase i o Vánocích mají být všichni spolu, ve spojení s těmi nejbližšími. Jako každý rok jsme tu pro naše zákazníky – neviditelný, ale silný parťák, na kterého se mohou spolehnout, a který vždy přináší něco navíc. Pomůže jim s nákupem dárků, zpříjemní společně strávený čas, potěší originálním vánočním dárkem i službami zdarma a umožní být ve spojení s těmi, kteří s námi nemohou být fyzicky. Protože o Vánocích nemá být nikdo sám. Věříme, že letošní nabídka udělá všem našim zákazníkům radost, vyloudí jim úsměv na tváři a umožní jim užít si kouzelné chvíle #MeziSvými,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile.
Tradiční nabídka slev na nové zařízení vstoupí v platnost 1. listopadu. Využít budete moci slevu až 8 tisíc korun na nákup nového mobilu, tabletu, chytrých hodinek, televize nebo herní konzole. Podmínkou je buď prodloužení smlouvy u operátora, nebo sjednání nového tarifu.
Nezapomíná se ani na drobné podnikatele. Ti při pořízení některého z Next tarifů získají vánoční slevu na nové zařízení. Výše slevy se odvíjí od vybraného tarifu a lze ji kombinovat s dalším cenovým zvýhodněním. Zkrátka ale nepřijdou ani větší firemní zákazníci – ti získají v prosinci neomezená data na 7 dní zdarma při zakoupení jakéhokoliv jednorázového balíčku Data Extra na měsíc. Ten bude připraven k aktivaci v období 22. – 28. 12. v aplikaci Můj T-Mobile.
Sleva je přichystána i pro uživatele předplacených karet. Ti si budou moci zakoupit datový balíček 24 GB na 6 nebo 12 měsíců s vánoční slevou 50 %. Také jsou ve hře 100GB Vánoce – k aktivnímu datovému balíčku s měsíční obnovou 20+5 GB můžete získat vánočních 75 GB dat v aplikaci Můj T-Mobile zdarma.
Všichni uživatelé pak T-Mobilu pak mohou počítat s aplikací Můj T-Mobile a záložkou Magenta Moments. Skrze poukaz budete moci na kamenné prodejně operátora získat horký nápoj zdarma a letos také praktické termo hrnek, rovněž zdarma. V aplikaci také od začátku adventu najdete tradiční adventní kalendář s 24 políčky, které budou skrývat různé drobné výhody. V loňském roce šlo například i o neomezená data na 24 hodin či soutěže. Letos se bude soutěžit třeba i o rodinný zájezd do Finska – do vesničky Santa Clause.