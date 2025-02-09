Nekonečná zábava s kombem od T-Mobilu: neomezený tarif ve slevě a Netflix zdarma

Návrat žáků a studentů do školních lavic se snaží zpříjemnit T-Mobile poměrně zajímavou akci na studentský (takřka) neomezený tarif (viz t-mobile.cz). Běžně vás tento tarif vyjde na 705 Kč, avšak nyní je zlevněn o 210 Kč a vyjde na 495 Kč měsíčně. Tuto cenu pak operátor bude účtovat celých 24 měsíců. Od 25. měsíce se cena opět zvýší na 705 Kč měsíčně.
Hned na úvod je nutné říci, že je tarif určen pro mladé ve věku od 6 let do 26 let, přičemž k pořízení postačí jen rodné číslo člověk v odpovídajícím věku. Nabídku mohou využít noví zákazníci, případně zákazníci při přechodu z předplacené karty či od jiného operátora.
V akci za 495 Kč se můžete těšit na neomezené volání a neomezené SMS do všech sítí. Neomezeně můžete konzumovat také data, alespoň co se počtu stažených GB týče. Prvních 15 GB nejste dokonce nijak limitováni ani rychlostí, následně se rychlost stahování bohužel sníží na 20 Mb/s. Jde však o akceptovatelný limit, neboť s touto rychlostí můžete bez obav konzumovat i sledování videí či streamovacích služeb.
Streamovací služby zmiňujeme zcela záměrně. K tarifu totiž náleží ještě příjemný bonus v podobě přístupu na Netlfix po dobu 6 měsíců zcela zdarma. Získáte přístup k tarifu Základní, který nabízí 1 souběžný stream a maximální kvalitu videa v HD rozlišení. Je to ideální pro sledování na mobilu či tabletu. Nabídku je možné dle operátora využít po prvních několika dnech od aktivace hlasového tarifu. O všem budete informování formou SMS a následně máte čas do 10. října, abyste si výhodu aktivovali. Výhodou je, že Netflix zdarma můžete dostat i na váš současný účet, který například již na Netflixu máte.
Zvýhodněná nabídka na zlevněný tarif pro mladé je u T-Mobile platná do konce září, tedy do 30. 9. 2025.