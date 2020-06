V USA je v módě nová zkratka „Hey Siri, zastavila mě policie.“ Co všechno umí?

Pokud jste v průběhu několika posledních týdnů nepřebývali na opuštěném ostrově bez internetu, jistě jste zaregistrovali vlnu bouřlivých protestů (nejen) na území USA, kterou odstartovala tragická smrt George Floyda. V souvislosti s všeobecným problémem policejního násilí a nepřiměřeného použití síly, které je v Americe takřka na denním pořádku, vytvořil uživatel Robert Peterson zajímavou zkratku. Kuriózní je, že zkratka vznikla již v roce 2018 a funguje v podstatě jako černá skříňka, která zaznamená skoro vše, co se při zastavení policí může odehrát. Po vyslovení magické formule „Hey Siri, I'm getting pulled over“ se spustí hned několik funkcí naprogramovaných ve zkratce.

Apparently iphones have a police shortcut link and it does a bunch of things when you tell Siri you're pulled over...?



This is REALLY important if it's legit, all my iphone ppl need to watch this and share. pic.twitter.com/Dp7E3Uj2So