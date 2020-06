Vzbouřenci v USA vzali útokem Apple Store a několik jich vyrabovali

Fotografie: reddit.com

Po dlouhé době, kdy se každý den skloňoval jen nový typ koronaviru, svět řeší i jiné problémy. Tím zřejmě nejpalčivějším je v USA smrt George Floyda. Ten zemřel poté, co mu bělošský policista několik minut klečel na krku. Jelikož se celý akt dostal na veřejnost, vypukly velké nepokoje z řad černošského obyvatelstva USA, které si odmítá takové praktiky nechat líbit. V několika desítkách měst napříč USA lidé nejen demonstrují, ale uchylují se také k násilí na lidech i majetku. Došlo i na rabování.

Již v minulém týdnu na celou situaci reagoval Tim Cook, který nechal Apple Store v krizových oblastech preventivně uzavřít. Server appleinsider.com nyní informuje o několika konkrétních rabováních v Apple Store. Ve videu níže od Zane Sparling můžeme vidět, jak několik osob násilně vniká do Apple Store v Portlandu a rychle utíká s několika produkty Apple. Obchod byl údajně po dlouhé pauze otevřen teprve dva dny před rabováním. Před opětovným otevřením bude zapotřebí rozsáhlá oprava vnějšku ze skla.

Vzbouřenci způsobili škody rovněž v Apple Store ve městě Scottsdale poblíž Phoenixu v americkém státě Arizona. Opět nechybí video dokumentace, tentokrát již stavu po vyrabování. Vidět můžeme obchod zcela prostý zboží a rozbité skleněné výlohy.

Dav vzbouřenců se shromáždil také před Apple Store ve Washingtonu DC. Ve videu lze vidět, jak lidé násilím rozbíjí boční okno obchodu, po nějaké době vnikají dovnitř a kradou zboží. V tomto konkrétním případě se uvádí, že trvalo celých 7 minut, než na místo nepokojů dorazila první policejní hlídka, po jejímž příjezdu se dav dal na útěk.

Další případ rabování byl zaznamenán ve Philadelphii, v krátkém video záznamu vidíme vzbouřence prchající z násilím otevřeného Apple Store, před kterým dokonce došlo k zapálení vozu policejní hlídky.

Nevybíravý útok zažil i obchod Apple Store v San Franciscu, a to přestože bylo skrze skleněné výlohy vidět, že tam nejsou žádné výrobky k dispozici. Apple je právě před případným rabováním uschoval.

Rabující zřejmě vůbec netuší, že Apple pro vystavené přístroje využívá speciální software, který je vázán na konkrétní Apple Store. Pokud ukradené zařízení chce člověk začít používat, je vyzván k navrácení produktu.