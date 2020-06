Smrt George Floyda okomentoval i Tim Cook. Apple dočasně zavřel své obchody

S ohledem na masové protesty, které vyvolala smrt Afroameričana George Floyda poté, co mu bělošský policista několik minut klečel na krku, se rozhodl Tim Cook zaslat dopis zaměstnancům. Podle agentury Bloomberg v dopise CEO společnosti Apple kritizuje jednání policisty (který byl obviněn z vraždy), ale také poukazuje na dlouhodobé rasové problémy v USA. Zároveň se v dopise zmiňuje, že Apple přispívá různým nadacím a skupinám bojujícím s rasismem a také za ochranu lidských práv obecně.

Minneapolis is grieving for a reason. To paraphrase Dr. King, the negative peace which is the absence of tension is no substitute for the positive peace which is the presence of justice. Justice is how we heal.