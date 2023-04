Vizualizace hlasové asistentky Siri by se měla přesunout do průstřelu Dynamic Island

Spuštění hlasové asistentky Siri na iPhonech doprovází animace dobře známého „orbu“, který se objeví ve spodní části displeje. Podle nejnovějších informací by se však mohlo umístění tohoto prvku s nástupem iOS 17 a nové řady iPhonů 15 změnit.

Elaboration for #5: Many more notifications will be used with Dynamic Island, as well as a new Siri UI is being tested with it. Apple may or may not go with the Dynamic Island version of Siri