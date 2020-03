Březnová tiskovka Applu kvůli koronaviru nebude. Kdy se novinek dočkáme?

Koronavirus se v plné síle projevuje také v segmentu mobilní elektroniky. V minulém měsíci byl například zrušen veletrh MWC v Barceloně a výrobci postupně ruší i své dílčí akce. Nových přístrojů se tak v převážné míře dočkáváme v on-line formě. Již několik týdnů se hovořilo o jarní akci Applu, na které se mělo představit hned několik důležitých novinek. Tou zřejmě nejlákavější byl nový cenově dostupnější iPhone. Ten mohl nést označení iPhone SE2, případně iPhone 9. Kromě něj měl mít Apple v rukávu ještě iPad Pro a MacBook.

Nejprve je však nutné říci, že ačkoliv byl termín 31. března brán jako hotová věc, Apple jej nikdy oficiálně nepotvrdil. Z tohoto důvodu se fakticky žádná akce neruší, neboť nebyla oficiálně v plánu. Důvodem, proč s největší pravděpodobností konference neproběhne, je nebezpečné šíření koronaviru. Celá akce by se totiž konala v Divadle Steva Jobse, kde by se najednou shromáždilo přes tisíc lidí, což rozhodně není ideální ve chvíli, kdy se nákaza šíří. Současně ministerstvo zdravotnictví v kalifornském městě Santa Clara vydalo zákaz shromáždění nad 1 000 osob počínaje 10. března s platností na tři týdny. Informaci přinesl forbes.com a na Twitteru ji s odkazem na dobře informovaný zdroj od Applu uvedl také Jon Prosser.

According to a source within Apple:



Apple’s March event is officially cancelled / not happening.



Let me confirm this with a few more sources. Stay tuned...