Michal Pavlíček
V hlavní roli velká baterie, přivítejte Huawei nova 15 Max
Fotografie: Huawei
  • Novinka zaujme zejména baterií s kapacitou 8 500 mAh
  • Má i velký displej s 6,84" úhlopříčkou a 120 Hz

Huawei oficiálně představil model nova 15 Max, který v segmentu střední třídy má čím zaujmout (viz huawei.com). Hlavním lákadlem je totiž obří baterie s kapacitou 8 500 mAh. Huawei tak reaguje na volání uživatelů po skutečné vícedenní výdrži, přičemž telefon by měl na jedno nabití vydržet při středně náročném používání 3 dny.

Navzdory masivní baterii si novinka zachovává rozumné rozměry s tloušťkou necelých 8 milimetrů a hmotností 232 gramů. Přední straně dominuje rozměrný 6,84" OLED panel s jemným rozlišením. Displej potěší plynulou 120Hz obnovovací frekvencí a extrémním špičkovým jasem až 4 000 nitů, což zaručuje perfektní čitelnost i na přímém poledním slunci. O ochranu zraku se stará vysokofrekvenční PWM stmívání o hodnotě 2160 Hz.

Pod kapotou tepe zřejmě procesor Kirin 8000, který spolupracuje s 8 GB operační paměti a 256GB úložištěm. Nezmínili jsme ještě opětovné dobíjení, výkon 40 W příliš neohromí a velkou abterii budete nabíjet zhruba 2 hodiny. Zajímavým funkčním prvkem je dedikované tlačítko „X“ na boku přístroje, které slouží jako nastavitelná zkratka pro okamžité spuštění oblíbených aplikací nebo nástrojů, jako je svítilna či kalkulačka.

Fotografická výbava sází na osvědčený 50megapixelový hlavní snímač. Sekunduje mu 2megapixelový doplňkový objektiv pro práci s hloubkou ostrosti, zatímco v průstřelu displeje se nachází 8megapixelová selfie kamerka. Konstrukce telefonu se navíc pyšní pětihvězdičkovou certifikací odolnosti SGS, což značí zvýšenou rezistenci proti pádům a opotřebení. Ve výbavě vás může překvapit, že nejsou podporovány 5G sítě.

S ohledem na zmíněné sítě překvapí evropská cena 449 eur, což je v přepočtu necelých 11 tisíc korun. Jde o vcelku ambiciózní cenu a je otázkou, zda se novinka od Huawei prosadí.

