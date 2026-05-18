Huawei MatePad mini jako kapesní tablet, který strčí do kapsy i iPad mini

Společnost Huawei před několika dny v Bangkoku uspořádala velkou premiéru nových chytrých hodinek Watch Fit 5 (Pro), v jejímž rámci prezentovala také několik dalších zajímavých produktů. Mezi nimi jsme si mohli zblízka prohlédnout rovněž miniaturní tablet MatePad Mini, který navzdory ultrakompaktním rozměrům nabízí překvapivě bohatou výbavu.
Telefon, nebo tablet?
Nový Huawei MatePad mini je s trochou nadsázky zřejmě tak kompaktní, jak jen moderní tablet vůbec může být. V ruce působí jako extrémně malé zařízení, zejména s přihlédnutím k produktové kategorii, přičemž okamžitě zaujme také velmi nízkou hmotností pouhých 255 gramů, přičemž např. iPad mini má takřka 300 gramů . Skvělý dojem vyvolává špičkově štíhlé tělo o tloušťce pouhých 5,1 milimetru i celkové rozměry 198,59 × 127,27 milimetru. Navzdory těmto subtilním proporcím však MatePad mini nepůsobí nijak křehce. Zadní stranu tvoří pevná skelná vlákna, díky čemuž konstrukce vykazuje příkladnou tuhost a rozhodně nevyvolává obavy z případného prohnutí.
Velmi zajímavým prvkem je u takto malého tabletu také přítomnost chytrého stylusu, který lze magneticky a přicvaknout k horní hraně, díky čemuž může MatePad mini posloužit jako ideální digitální zápisník, který můžete mít neustále při sobě. Samostatnou kapitolu pak představuje zobrazovací panel s úhlopříčkou 8,8 palců. Již na první pohled zaujmou symetrické a příjemně tenké rámečky spolu se selfie kamerou, která je vkusně integrovaná v jednom z rohů. V praxi se tento model nabízí ve dvou odlišných variantách, konkrétně jako PaperMatte Display s matnou povrchovou úpravou nebo v klasickém lesklém provedení. Verze s úpravou PaperMatte vyniká naprostou absencí nežádoucích odlesků a její specifický matný povrch je velmi příjemný na dotyk, přičemž při používání zmíněného pera věrně simuluje pocit psaní na reálný papír. Obrazovka se navíc pyšní tím, že zabírá celých 92 % čelní plochy tabletu, přičemž jí nechybí široký barevný gamut P3, schopnost zobrazit více než miliardu barevných odstínů a jemné rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů. Maximální jas dosahuje solidní hodnoty až 1 800 nitů a plynulý chod operačního systému HarmonyOS 4.3 garantuje 120Hz obnovovací frekvence.
Navzdory celkově skromným rozměrům se uvnitř nachází akumulátor s velmi slušnou kapacitou 6 400 mAh, který navíc doplňuje podpora rychlého 66W nabíjení. Pro srovnání lze uvést konkurenční iPad mini, jehož baterie disponuje kapacitou pouze 5 078 mAh a nabízí citelně méně výkonné dobíjení. MatePad mini se vyrábí v konfiguracích s 8 nebo 12 GB operační paměti RAM a vnitřním úložištěm o velikosti 256 či 512 GB. Z fotografické výbavy se kromě již zmíněné 32Mpx čelní kamery dostalo také na dva zadní snímače, a to konkrétně na 50Mpx primární senzor a 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Kromě výše uvedených specifikací ve výbavě neschází ani trojice mikrofonů, dva reproduktory a z hlediska bezdrátové konektivity moderní standard Wi-Fi 7.
Dostupnost s velkým otazníkem
S největší pravděpodobností se tento tablet bohužel nebude na českém trhu oficiálně prodávat, což je docela škoda, neboť v aktuální nabídce podobně kompaktní a skvěle vybavená zařízení, obzvláště s matným displejem, citelně chybí.
