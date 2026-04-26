„Pandí“ Huawei Watch Fit 5 (Pro) s vámi doslova zacvičí, brzy budou v Česku

Pokud vyhlížíte kompaktní chytré hodinky s bohatou nabídkou sportovních a zdravotních funkcí, určitě byste si neměli nechat ujít horkou novinku v podobě série Huawei Watch Fit 5 (Pro). Dvojice chytrých hodinek je sice pro český trh stále pod embargem, přesto jsme se dnes mohli zúčastnit jejich světové premiéry v Bangkoku.
Chytré hodinky Huawei Watch Fit 5 (Pro) zaujmou kompaktními rozměry i nízkou hmotností, ale také velmi slušnou výbavou. V rámci ní se můžete těšit například na výdrž až 10 dní na jedno nabití, prémiové titanové šasi u modelu Pro nebo velký displej s jasem až 3 000 nitů. Zajímavá je také bílá varianta Fit 5 Pro se speciální povrchovou úpravou, která připomíná keramiku a je velmi odolná.
Hodinky přinášejí vylepšení v mnoha ohledech, konkrétně u přesnějšího měření sportovních i každodenních zdravotních aktivit. Například monitoring spánku bude nově přesnější, na své si ale přijdou i cyklisté nebo běžci. Ti se dočkají kromě přesného měření také podpory nových aplikací třetích stran. Zajímavostí jsou také během prezentace zmíněná nová „pandí“ cvičení. Jedná se o soubor rychlých cviků, které uživatele aktivizují a osvěžují například v rámci sedavé kancelářské práce či dlouhého letu. Jejich průvodcem je přitom právě roztomilá animovaná panda.
Velkou novinkou u hodinek Huawei je podpora bezkontaktního placení skrze oblíbenou službu Curve. V praxi tak postačí vzít si na vyjížďku na kole už jen hodinky, aniž byste přišli o možnost zaplatit za občerstvení na cestě. Navíc je k dispozici i detekce pádu pro případ nouze. Již brzy se můžete těšit na naše dojmy z používání i klasickou recenzi, stejně tak se brzy dozvíme i informace o dostupnosti a oficiální ceně.