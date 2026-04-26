99 diamantů a safír: Huawei Watch Ultimate Design definují novou úroveň luxusu

Huawei spojil síly s jednou z nejoslavovanějších šperkařek současnosti, Francescou Amfitheatrof, a pokud vám to jméno zní povědomě, není to náhoda. Slavná návrhářka byla první designovou ředitelkou u Tiffany & Co. a působila jako umělecká ředitelka šperků a hodinek u Louis Vuitton. Nyní se i díky těmto bohatým zkušenostem podílela na historicky prvních chytrých hodinkách Huawei, které jsou více šperkem než chytrým příslušenstvím na zápěstí.
Francesca údajně našla inspiraci během navrhování designu hodinek Huawei Watch Ultimate Design ve slavné Fibonacciho posloupnosti, tedy vzorci, který je vetkaný víceméně do všeho kolem nás. Najdete ho v rozkvétající růži, slunečnici i mořské mušli, jak jsme se dozvěděli na prezentaci v Bangkoku.A právě tuto nadčasovou harmonii se pokusila přenést přímo na zápěstí v podobě hodinek Huawei Watch Ultimate Design.
Plynulé linie řemínku mají připomínat vinnou révu v pohybu, korunka je zase údajně inspirována poupětem před rozkvětem. V jejím srdci se přitom nachází přírodní diamant, který zachytí světlo při každém pohybu ruky. Od korunky až po řemínek jsou hodinky osázeny celkem 99 přírodními diamanty. Každý jeden z nich ručně zasadili mistři šperkaři s tou nejvyšší precizností, jak se chlubí Huawei. Samotné sklíčko je pak tvořeno jediným kusem safíru s 60 diamantovými brusy po obvodu. Každý brus je trojrozměrný, což má zajistit neobyčejné světelné odlesky z každého úhlu a v jakémkoliv světle. Nasazení safírového skla mj. znamená špičkovou odolnost vůči poškrábání.
Novince Nechybí ani exkluzivní ciferníky – od diamantového přes čistý minimalismus až po reprezentaci Fibonacciho křivek. Dokonce i dárkový box je inspirován jemnou spirálou, aby byl luxusní zážitek kompletní do posledního detailu. Uvnitř najdeme systém Huawei TruSense, kdy postačí na tři sekundy podržet tlačítko X-Tap a za pouhou minutu tak získat komplexní zprávu o 11 zdravotních ukazatelích. Srdce, stres, okysličení krve, to vše a další mají mít uživatelé plně pod kontrolou. Nad rámec uvedeného se samozřejmě stále jedná o chytré hodinky, s nimiž můžete vyřizovat hovory (podporují eSIM), zaplatíte nákup v obchodě, neboť podporují bezkontaktní platby, a také umí řadu dalších funkcí, na které jsme od hodinek Huawei zvyklí. A na kolik tyto speciální hodinky vyjdou zájemce? Jedná se o částku bezmála 100 tisíc Kč (4,5 tisíce eur), díky čemuž se jedná zřejmě také o jedny z nejdražších chytrých hodinek, které kdy vznikly.