V Androidu 11 by mohl být zrušen 4GB limit na jeden soubor

Dnešní telefony zdánlivě zvládají vše. I ty nejlepší si však v sobě nesou historické okovy, které je v krajních chvílích dokáží přibrzdit. Na mysli máme především omezení maximální velikosti jednoho souboru na 4 GB. To bylo zavedeno v roce 2014, kdy byly telefony po hardwarové stránce podstatně hůře vybaveny než dnes. Jde především o interní paměti, které před 5 lety mívaly obvykle 16/32 GB. 4GB limit není při běžné práci až tak svazující, ale omezovat vás může při záznamu videa ve vysoké kvalitě. Jde zejména o 4K rozlišení, které lze dnes nahrávat i se 60 FPS, kdy minuta záznamu snadno překročí 400 MB.

Jakmile by záznam videa dosáhl velikosti 4 GB, došlo by ještě nedávno k zastavení nahrávání. Dnes telefony zvládají v nahrávání pokračovat, ovšem výsledek rozdělí minimálně do dvou souborů, což stále není ideální. Moderní smartphony již dnes běžně mají i 256GB interní paměť a dokonce máte možnost sáhnout i po Samsungu Galaxy S10+ s 1 TB. Je tudíž nasnadě, že 4GB limit na jeden soubor je přežitkem.

Naštěstí nad změnou přemýšlí i samotný Google, alespoň o tom informují na xda-developers.com, kde zkoumali nový kód pro AOSP (Android Open Source Project). V něm je uvedeno, že budoucí hlavní verze Androidu bude umožňovat pracovat i s většími soubory. Díky tomu do telefonu velmi brzy vtrhne i nahrávání videa v 8K rozlišení, ale především bychom se mohli dočkat navýšení kvality záznamu u 4K videí. To mimo jiné umožní i výkonnější procesory, kupříkladu Snapdragon 865.