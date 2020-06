Android Auto má brzy nabídnout lepší propojení s Google kalendářem

Fotografie: Martin Pultzner, fdrive.cz

V minulém roce Google zásadně překopal uživatelské rozhraní Android Auto, které jsme pro vás důkladně otestovali na fdrive.cz. Ve své původní podobě mohli řidiči na hlavní obrazovce sledovat navigaci, informace o přehrávané hudbě a zároveň mít pod kontrolou notifikace. Ty si lze mimochodem prohlížet i v nejnovější verzi Android Auto – najdete je pod ikonkou zvonečku v levém horním rohu. Mnohým však chybí větší provázanost s Google kalendářem, díky níž byla uživatelům v minulosti například automaticky nabídnuta trasa na v kalendáři zadané místo setkání.

Google na základě zpětné vazby uživatelů začal dříve existující funkcionalitu opět postupně přidávat, hlubší integrace s kalendářem však stále chybí (pokud nechcete zjišťovat bližší informace a zadávat příkazy pomocí hlasového asistenta od Googlu). Údajně by se však mohlo vše brzy změnit.

Zdrojový kód nejnovější verze Android Auto (5.4) prozkoumali redaktoři 9to5mac.com, kteří zjistili, že by měly být některé dříve existující funkce znovu dostupné, a to včetně možnosti spuštění navigace na místo vaší příští schůzky. Dodejme, že informace uvedené ve zdrojovém kódu nemusí být zárukou toho, že se tato „staronová“ funkce v Android Auto v budoucnu objeví, je to však vysoce pravděpodobné.

Stáhnout Android Auto

Stáhnout Google Kalendář