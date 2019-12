Google zmapoval 98 % obydlených oblastí na Zemi a přes 16 milionů km ve Street View

Na mapové podklady od Googlu se spoléhá nesčetné množství uživatelů napříč celým světem, ať už hledají neznámou ulici ve svém domovském městě, nebo cestují přes polovinu zeměkoule. Pokud nedáte na Google Mapy dopustit, možná vás bude zajímat několik zajímavých informací, o které se podělil zástupce Googlu v rozhovoru pro CNET .

"Google’s mapped out 98 percent of the parts of the world where people live with its aerial mapping service, according to CNET (My guess: That last remaining two percent covers Atlantis and Wakanda. Maybe some bits of North Dakota too)." https://t.co/CEAH4KpY3J by @gizmodo