Jak rychle se nabíjí nový Samsung Galaxy A55? Změřili jsme to

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na českém trhu se začal prodávat klíčový model Samsung střední třídy – Galaxy A55. Novinka je jako předchůdci komplexně dobře vybavena a snaží se upoutat dostatečným výkonem, kvalitním displejem či sestavou schopných fotoaparátů. Je však nutno dodat, že do velkých inovací se jihokorejský výrobce nepouští, což se dost možná nejvíce promítá do oblasti baterie a nabíjení.

Kapacita baterie je standardních 5 000 mAh, tady panuje asi všeobecná spokojenost a málokdo by očekával více. U nabíjení je to však složitější. Vrcholem je totiž možnost nabíjet jen drátově, ačkoliv bezdrátové nabíjení se rozšiřuje i do telefonů s cenou kolem 10 tisíc korun, kam přesně Galaxy A55 spadá. Bohužel ani klasické kabelové nabíjení příliš nenadchne, neboť je limitováno výkonem 25 W, který ve střední třídě dnes patří spíše do podprůměru. Na druhou stranu velké zlepšení nelze čekat, neboť totožný nabíjecí výkon nabízí i výrazně dražší a takřka vlajkový model Galaxy S24.

Jak již víte z našeho rozbalení, ke Galaxy A55 se nedodává nabíjecí adaptér. Opět ale nejde o žádné překvapení, Samsung jej ke svým modelům nedává už několik let. Pokud doma nemáte nabíjecí adaptér, musíte jej dokoupit. Ideálně pak takový, který podporuje výkon 25 W, aby bylo nabíjení alespoň v rámci možností co nejrychlejší.

Pro účely našeho testování jsme měli dostatečně výkonnou nabíječku, od které si Galaxy A55 dokázal brát svých 25 W, a nabíjet se tak nejvyšším možným výkonem. Ověřit to lze i velmi snadno, jakmile se nabíjení takovým výkonem spustí, označí jej mobil jako „Superrychlé“, ačkoliv to u mnohých možná vzbudí lehký úsměv na tváři.

Nabíjení jsme spustili v momentě, kdy kapacita baterie klesla na 1 %. Následně nebylo s telefonem manipulováno, neboť vše podstatné je vidět přímo na zhasnutém displeji díky funkci Always-On. Proces nabíjení probíhá vcelku konzistentní rychlostí až takřka do 90 % kapacity baterie. Například na 50 % to telefon stihne za 35 minut. Na zmíněných 90 % to mobilu trvá 1 hodinu a 13 minut. K úplnému dobití celého telefonu je pak zapotřebí 1 hodiny a 37 minut. Posledních 10 % tak zabere 26 minut.

Kapacita baterie Doba nabíjení 10 % 7 minut 20 % 13 minut 30 % 20 minut 40 % 27 minut 50 % 35 minut 60 % 46 minut 70 % 56 minut 80 % 64 minut 90 % 73 minut 100 % 97 minut