Budou uživatelé vyslyšeni? Samsung Galaxy Z Flip6 má mít větší baterii

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ohebné telefony jsou tu s námi již několik let, byť jejich rozšíření neprobíhá možná tak rychle, jak si někteří mysleli. Prozatím došlo k ustálení dvou konstrukcí, a to řekněme té připomínající knížku a následně oblíbené véčkové. V posledně jmenované skupině spolehlivě kraluje Samsung s řadou Galaxy Z Flip. Jeho poslední vydání z loňského léta se nazývá Galaxy Z Flip5 a ačkoliv došlo mezigeneračně k posílení baterie, nadále je souhrnná kapacita obou článků v těle telefonu jen 3 700 mAh.

Následující generace, pravděpodobně značená jako Galaxy Z Flip6, by dle galaxyclub.nl měla přinést vylepšení v oblasti baterie, kdy by měla kapacita narůst o 300 mAh, tedy na 4 000 mAh. Porce navíc by se měla rozhodně projevit i na celkové výdrži a jedno z negativ této řady by se mohlo pomalu vytrácet.

* spekulace ohledně hodnoty kapacity baterie

Oproti některé konkurenci však bude Samsung minimálně tabulkově zaostávat nadále. Modely Find N2 Flip a Find N3 Flip od Oppa totiž mají baterie s kapacitou 4 300 mAh. Na druhou stranu je třeba dodat, že kapacita baterie nemusí zcela přesně určovat, jakou výdrž bude telefon mít. Do všeho promlouvá ještě použitý procesor, displej či celková optimalizace od výrobce. Jak si nakonec povede Samsung, se dozvíme spíše až ve druhé polovině letošního roku. Řada Galaxy Z Flip6 se totiž představí pravděpodobně nejdříve během července.