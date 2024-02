Velké změny u Samsungu Galaxy Z Fold6? Má být lehčí a praktičtější

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Samsung patří mezi průkopníky telefonů s ohebným displejem a nepřekvapivě tento segment trhu jednoznačně ovládá. V současné době je nejlépe vybaven model Samsung Galaxy Z Fold5 a pokud už mu je něco vyčítáno, je to tloušťka, případně méně praktický venkovní displej, který je malý a úzký. Na tom by se však mělo mnohé změnit, naznačuje to informátor Chun Bhai na sociální síti X.

V prvé řadě má dojít ke snížení tloušťky v zavřeném stavu ze současných 13,4 mm na 11 mm. Zajistit to má údajně nasazení titanové konstrukce, což by mohlo přinést i snížení hmotnosti. Současných 253 gramů je již v rámci segmentu spíše na horní hranici. Zda se tak ale stane, je otázkou, neboť titanová konstrukce nasazená u Galaxy S24 Ultra snížení hmotnosti de facto nepřinesla.

Zásadní má být i změna proporcí telefonu, kdy by měl být širší, z čehož bude těžit venkovní displej. Ten nabídne nově 6,4" s běžnějším poměrem stran 20:9. Díky tomu by měla být práce na venkovním displeji výrazně pohodlnější, především je řeč kupříkladu o klávesnici. I přes nárůst šířky mobilu nedojde na slot pro pero S Pen. To tak zřejmě bude mít v lepším případě své místo jen v dodávaném pouzdře.

Samsung Galaxy Z Fold5 – videorecenze

Výkon by měl obstarávat Snapdragon 8 Gen 3, což při očekávaném letním představení bude stále ta nejlepší možná volba. U fotoaparátů mají zůstat zachovány nejen tři objektivy, ale zřejmě i sestava známá z Foldu5. Nepůjde tak o špičkový fotomobil ve stylu Galaxy S24 Ultra.