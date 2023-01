Ukrajina slaví Vánoce. O2 umožní celý 7. leden volání do země zdarma

Fotografie: Pixabay

Operátor O2 se pomoci obyvatelům Ukrajiny věnuje v podstatě od počátku vypuknutí války. Hned loni v únoru například přesunul území Ukrajiny do roamingové zóny Evropské unie, a to jak z pohledu roamingu, tak mezinárodního volání, čímž došlo k poklesu nákladů. Prostřednictvím humanitárních organizací a center pomoci v jednotlivých krajích O2 rozdalo desetitisíce SIM karet, které rodinám i jednotlivcům ulehčily první dny v nové zemi. „Pro ty, kteří zde zůstali déle, jsme přichystali také speciální nabídku předplacené karty GO Ukrajina 15 GB. Dotovaná propozice odráží potřeby této komunity. Za 299 Kč nabízí kromě 15 GB dat i volání do sítě O2 zdarma, 50 minut do ostatních sítí, a především pak volání na ukrajinská čísla za 1 Kč/minutu,“ doplňuje Silvia Cieslarová.

V návaznosti na minulé akce nyní O2 zohledňuje Vánoce na Ukrajině, které se konají napříč zemí v průběhu ledna. „My jsme se proto rozhodli dát volání zdarma po celou sobotu 7. ledna, aby nabídku mohlo využít maximum našich zákazníků, kteří ve všední dny třeba pracují a mají své povinnosti. Pokud z Česka v sobotu od půlnoci do půlnoci zavolají na jakékoli ukrajinské číslo, bude tento mezinárodní hovor automaticky zdarma. Volat mohou navíc jak dlouho a na kolik kontaktů chtějí,“ vysvětluje Silvia Cieslarová s tím, že se akce vztahuje na všechny zákazníky O2 s tarify FREE+, NEO, YOU i ty s předplacenými kartami.