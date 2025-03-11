Samsung Galaxy S24 jen za 1 Kč? O2 připravilo speciální vánoční akce

Pomyslnou vánoční nabídku O2 již z části odhalilo ve formě nového příslušenství a zajímavých slev pro své zákazníky. Na tyto akce navazují dnes oznámená, která se týká převážně mobilních telefonů a tabletů.
„Zákazníci nám opakovaně říkají, že chtějí mít vánoční dárky pro celou rodinu vyřešené najednou, pohodlně a hlavně výhodně - ideálně na jednom místě. A právě na těchto přáních jsme letošní nabídku postavili,” říká Aleš Brázda, manažer pro hardware v O2. A dodává: „Vybrané 5G telefony, tablety nebo chytré příslušenství teď mohou pořídit už za jednu korunu a zbytek doplatit v dalších měsících. Dárky si navíc mohou objednat on-line přes e-shop O2 a do půl hodiny je vyzvednout v naší prodejně. Chceme lidem umožnit, aby si letošní Vánoce užili s klidem a bez zbytečného shonu.“
Celá akce stojí na třech telefonech. Tím nejzajímavějším je Samsung Galaxy S24 ve 128GB variantě, který je díky voucheru v aplikaci Moje O2 levnější o 5 tisíc korun a vyjde na 10 989 Kč. Telefon však můžete zakoupit jen za 1 Kč, zbylou částku následně zákazník doplatí ve 36 splátkách bez navýšení. Dále je v akci Xiaomi Redmi Note 14, které po slevě vyjde na 4 489 Kč a opět jej můžete zakoupit za 1 Kč a zbytek uhradit ve splátkách. Nakonec je ve speciální akci i Redmi 15C. Sleva činí 600 Kč a vyjde tak na 3 489 Kč, avšak i zde využít platby 1 Kč a zbytku ve splátkách.
Aby bylo nakupování vánočních dárků ještě jednodušší a výhodnější, připravilo O2 pro své zákazníky speciální balíčky, díky nimž lze pořídit tři chytré dárky za dostupnou cenu – vždy je na výběr telefon, tablet Lenovo a O2 tag. Každý z balíčků lze pořídit jen za tři koruny a zbytek částky rozložit do 36 měsíčních splátek bez navýšení. Pokud si tak zvolíte například Samsung Galaxy S24, tablet Lenovo Ideapad 11 a O2 tag, zaplatíte 3 Kč a zbytek ve 36 splátkách po 416 Kč.