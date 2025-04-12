Datamanie od O2 je zase v akci. Skoro neomezenou variantu pořídíte za 599 Kč

O2 před Vánoci opět zlevňuje své oblíbené tarify Datamanie. Největší sleva se týká tarifu Neomezená Datamanie, avšak jak záhy zjistíme, název je to značně zavádějící. Tarif totiž nabízí možnost stáhnout v zásadě neomezené množství dat, ovšem pouze výrazně omezenou rychlostí 20 Mb/s. Zcela neomezené je pak klasické volání, v případě SMS zpráv již za každou platíte 1,50 Kč.
Běžně vyjde tarif Neomezená Datamanie na vcelku astronomických 849 Kč, avšak nyní je v akci za výrazně příznivějších 599 Kč. Tarif si lze pořídit zcela bez závazků a SIM kartu vám operátor zdarma doručí do vaší poštovní schránky. Pokud se vám nechce čekat a máte mobil podporující eSIM, můžete si ji po zakoupení nechat zaslat do e-mailu a mít tarif k dispozici za několik minut.
V akční nabídce je také klasická Datamanie, ať už v měsíční nebo roční podobě platby. Ta měsíční vám každý měsíc dá 100 GB dat za 349 Kč, oproti standardním 449 Kč. Za dalších 15 Kč denně pak můžete mít neomezené volání a každá SMS vás vyjde na 2 Kč. Při roční platbě získáte 1 200 GB, teoreticky tak opět 100 GB na měsíc. Zaplatíte jednorázově 2 988 Kč a měsíčně vás tak tarif v přepočtu vyjde jen na 249 Kč.
Akční nabídka platí do 31. prosince 2025 pro nově aktivované služby. SIM kartu je potřeba aktivovat do 28. února 2026.