Black Friday u O2 přináší oblíbenou akci 1+1 a také dvojnásobek Dat naplno

Slevové akce v rámci Black Friday si nenechává ujít ani operátor O2, který kombinuje zajímavé nabídky v oblasti zařízení i svých služeb v rámci tarifů. „Nejoblíbenější nákupní dny roku jsou tu, a proto jsme si připravili další lákavé tipy, jak v předvánočním období ušetřit. Letos jsme navíc spojili síly se značkami HONOR a Motorola – díky tomu si zákazníci mohou pořídit dva 5G smartphony stejné značky za cenu jednoho. A jako bonus ke každému páru přidáváme i náš lokátor O2 tag,“ říká Aleš Brázda, manažer hardwaru v O2.
Konkrétní nabídka je sestavena například z Honoru 400 5G, který vyjde na 10 990 Kč a k němu za 1 Kč dostanete ještě Honor 400 Smart 5G. Celkově tak zaplatíte za dva mobily 10 991 Kč. Obdobně to funguje u Motorol. Za 9 990 Kč můžete mít zbrusu novou Motorolu Edge 60 Neo a obdržíte k ní za 1 Kč Motorolu Moto G35 5G. Celkově tak za dva mobily zaplatíte 9 991 Kč.
Jak jsme naznačili už v samotném úvodu, Black Friday se u O2 netýká jen mobilů, ale také vybraného příslušenství. Výhodněji můžete získat Bluetooth reproduktor O2 beam, sluchátka O2 pods (2024) a lokalizační přívěšek O2 tag. Vždy je to ve stylu 1+1, kdy druhý kus získáte za symbolickou 1 Kč. Využít lze i slev pro zákazníky O2, kteří v aplikaci Moje O2 mohou najít vouchery, kterými ceny příslušenství sníží. Pro příklad uveďme, že zmíněný reproduktor O2 beam vás vyjde na 499 Kč, za dva zaplatíte jen 500 Kč. Stejná cena pak platí i pro sluchátka O2 pods (2024).
Vrací se také mezi uživateli jistě oblíbená zdvojnásobovací akce Dat naplno. Pokud máte tarif s neomezeným daty, ale omezenou rychlostí, můžete si dle tarifu několikrát měsíčně aktivovat neomezenou rychlost připojení. Zpravidla jde o jede, tři, nebo 5 dní za jeden měsíc. Nyní však až do 30. prosince 2025 máte možnost tuto službu využít ve dvojnásobný počet dní. Například u tarify O2 Neo Stříbrný je to namísto dosavadních 5 dní v měsíci 10 dní.