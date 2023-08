Ukrajina slaví Den nezávislosti. O2 nabídlo celý den volání zdarma

Fotografie: Pixabay

Dnes si Ukrajina připomíná 32. výročí své nezávislosti, tedy okamžiku, kdy se vymanila ze sféry vlivu Sovětského svazu. Operátor O2 si v tento významný sváteční den připravil pro své zákazníky překvapení. „Plno rodin je stále rozdělených a Den nezávislosti nemohou oslavit společně. Proto jsme se rozhodli jim dát možnost si 24. srpna s blízkými zavolat bez jakéhokoliv omezení,“ říká ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

Pokud z Česka ve čtvrtek 24. srpna od půlnoci do půlnoci zákazníci zavolají na jakékoliv ukrajinské číslo, bude tento mezinárodní hovor zdarma bez ohledu na délku nebo počet hovorů. Akce se vztahuje jak na všechny zákazníky O2 s tarify FREE+, NEO+, YOU, tak i na ty s předplacenými kartami.

Pomoc ze strany O2 pro Ukrajinu nepřichází prvně. Setkali jsme se s ní třeba o minulých Vánocích. „Rozhodli jsme se dát volání zdarma už v minulosti, a to na Vánoce, které se tradičně slaví na Ukrajině 7. ledna. Právě letošní svátky byly pro tuto skupinu lidí obzvláště náročné a plné smíšených pocitů. Mnoho rodin zůstalo vlivem událostí loňského roku rozdělených," vysvětluje Silvia Cieslarová.

O vánoční akci byl nebývalý zájem. „Propojili jsme tisíce hovorů. Průměrná délka byla 10 minut. Měli jsme zde ale i rekordmany. Jeden náš zákazník se spojil skutečně asi se všemi svými známými a širokou rodinou, ze svého čísla totiž volal celkem 65krát. Co do délky pak všechny jednoznačně překonal zákazník, který protelefonoval celkem 498 minut,“ doplňuje Silvia Cieslarová.

O2 se pomoci obyvatelům Ukrajiny, kteří se ocitli v Česku, věnuje již od propuknutí války. „Již loni v únoru jsme přesunuli tuto zemi do kategorie Evropské unie, a to jak z pohledu roamingu, tak mezinárodního volání, čímž jsme podstatně zlevnili veškeré spojení,“ vysvětluje Silvia Cieslarová. Kromě toho operátor O2 rozdal prostřednictvím humanitárních organizací a center pomoci v jednotlivých krajích do dnešního dne již desetitisíce přednabitých SIM karet v hodnotě několika milionů korun. Tím rodinám i jednotlivcům ulehčil první dny v nové zemi. V této formě podpory pro nově příchozí z oblastí zasažených válkou pokračuje dodnes.