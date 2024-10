O2 kupuje Nordic Telecom, musí však splnit řadu podmínek

Fotografie: pixabay.com

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tiskovou zprávu, v níž oznámil, že schválil prodej 100% podílu telekomunikační společnosti Nordic Telecom Regional, jež se stane dceřinou společností O2 Czech Republic.

🤝 Skupina PPF (operátor O₂) kupuje Nordic Telecom.



❌ Shledali jsme možnost negativních dopadů na konkurenci na trhu maloobchodního přístupu k internetu v celkem 243 městech a obcích, kde se činnost těchto společností překrývá.



✅ Fúzi jsme tedy povolili pod podmínkou, že… pic.twitter.com/XXXJoP3nBg — UOHS (@UOHS_CZ) September 30, 2024

Nordic Telecom, o němž bylo hodně slyšet i v rámci aukce kmitočtů 5G, poskytuje mobilní telekomunikační služby, pevné telefonní služby, stejně jako pevné a bezdrátové připojení k internetu více než 100 tisícům koncovým zákazníkům. Pro ně je přitom důležité, že se minimálně nyní z pohledu služeb a poskytovaného servisu nic nemění – služby, jejich nastavení i kontaktní údaje na zákaznickou péči zůstávají stejné jako doposud, jak upozorňuje samo O2.

Skupina PPF, do níž O2 patří, je povinná v rámci transakce investovat do fixní infrastruktury a rozvíjet ji. Musí zachovat stávající velkoobchodní nabídky ve 243 městech a obcích plus proinvestovat do technologií a vývoje minimálně 240 milionů korun.