První skládačka od Applu by mohla dorazit chvíli po Galaxy Z Fold8

Skládací telefony jsou s námi již pěknou řádku let, během nichž výrobci podstatně zlepšili odolnost ohebných zobrazovacích panelů, vylepšili (a také zjednodušili) mechanismus pantu i zapracovali na voděodolnosti, kdy se mohou vybrané modely pochlubit standardem IPX8. Mnoho příznivců skládaček se tak již dlouhou dobu ptá, kdy se dočkáme prvního ohebného telefonu od Applu. Podle Alpha Economy by se tak mohlo stát již za dva roky.

Apple je známý tím, že některé moderní technologie přináší až s odstupem času. Jedná se například o „průstřel“ Dynamic Island či praktický konektor USB-C. Dle této filozofie je tak zřejmé, že Apple nenaskočí na vlnu ohebných telefonů jen tak a i v tomto ohledu si bude dávat načas. Podle Alpha Economy bychom se mohli dočkat představení první skládačky v září 2026, kdy by byla uvedena společně s iPhony 18 chvíli po Galaxy Z Foldu8, jenž by se měl odhalit v srpnu téhož roku.

Za zmínku rovněž stojí, že je Apple podle zmíněného zdroje poměrně pozitivní v prodejních predikcích. Konkrétně očekává, že mezi zákazníky po odhalení první skládačky dostane 50 milionů jednotek, což by mělo být zhruba dvakrát tolik, než kolik se dle předběžných výpočtů dodalo ohebných telefonů v loňském roce.

