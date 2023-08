Chcete Galaxy Z Fold5 jako od MacGyvera? Stačí jen dva iPhony a izolepa

Budoucnost je ohebná, minimálně podle Samsungu, který se snaží na „skládačky“ nalákat i zarputilé uživatele telefonů klasické konstrukce, jimiž jsou zákonitě také majitelé iPhonů. Speciálně je se snaží nalákat aplikací Try Galaxy, která jim umožňuje si osahat prostředí nadstavby One UI 5.1.1 a prozkoumat možnosti modelů Samsung Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. Nejnovější verze Try Galaxy jde dokonce tak daleko, že majitelům iPhonů nabízí možnost si vyzkoušet výhodu ohebné obrazovky ve stylu legendárního MacGyvera, hlavního hrdiny stejnojmenného seriálu, který dokázal s minimem prostředků vyrobit i sofistikovaná zařízení.

Samsung updated the "Try Galaxy" app with features from One UI 5.1.1, found on Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5.



Now it can also simulates foldable screen experiences by linking two iPhones.



> To use the app, iPhone users can visit the Try Galaxy site directly on their device. pic.twitter.com/nLLDPtUIMj