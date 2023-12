Ty nejzajímavější počiny mobilního světa roku 2023 podle redakce mobilenet.cz

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rok 2023 se nezadržitelně blíží ke svému konci, takže je čas na závěrečnou rekapitulaci. Toto je druhý článek z dvoudílné série o tom, co kterého člena redakce v uplynulém roce zaujalo nejvíce. Dnes se podíváme na výběr Marka Vacovského, Petra Vojtěcha a Ondřeje Pohla.

To nejzajímavější podle Marka Vacovského

AI, která nás všechny připraví o práci

Největší věcí v technologickém světě se podle mě letos bez debat stal nástup umělé inteligence. Skloňuje se totiž snad ve všech oborech lidské činnosti a pozornost si získává i tím, koho připraví o práci příště. Zatímco dříve se v souvislosti s umělou inteligencí a počítači obecně mluvilo především o nahrazení méně kreativních pozic, letos to vypadá, že první na odstřel jsou copywriteři, novináři, účetní a další pozice „za počítačem“.

Nicméně je nutné přiznat si, že některé ukázky toho, co AI umí, jsou působivé. Uvidíme tak v dalších letech, jestli umělá inteligence bude „další velká věc“, která svět ovlivní podobně jako rozšíření počítačů nebo internet. Našlápnuto k tomu má jistě dobře.

Konec Ulož.to

Ke konci roku pro mě byl jednou z nejzásadnějších zpráv konec oblíbené služby Ulož.to, na kterou vzpomíná v povedené glose kolega Ondřej Pohl. „Asi nejvíce fascinující na celé věci je, jak dlouho to vydrželo. Zatímco pro Kima Dotcoma si za jeho Megaupload přišla zásahovka se samopaly už před pěkně dlouhou dobou, Ulož.to se dařilo pomocí nejrůznějších kliček a ústupků fungovat nezvykle dlouho.“

Rozumím tomu, že pro dnešní generaci to pravděpodobně byla již přežitá služba a lze s tím do jisté míry i souhlasit vzhledem ke stále oblíbenějším streamovacím platformám, ovšem s Ulož.to zaniká „kulturní dědictví“ například v podobě filmů s původním českým dabingem, ke kterým už se bohužel nedostanete. Ano, na mysli mám například klenot v podobě filmu Poslední skaut s původním dabingem s Pavlem Soukupem. A musím souhlasit s kolegou Ondřejem i v tom, že Ulož.to by si snad zasloužilo samo celovečerní film o tom, jak to vše mohlo službě procházet tak dlouho.

Prodlužování softwarové podpory

Poslední bod úzce souvisí s environmentálním přístupem výrobců. Nedodávat ke každému novému telefonu nabíječku chápu (asi každý jich máme doma několik), ale více mě zaujalo prodlužování softwarové podpory. A ač to možná není často dostatečně interpretováno, opět jde o inspiraci Applem, který dlouholetou podporu i starších zařízení přináší již dlouhé roky. A v poslední době se situace výrazně zlepšuje u Androidu – Google se snaží již delší dobu, stejně jako Samsung, ale přidávají se i další výrobci (například ti čínští), od kterých člověk prozatím v tomto bodě příliš neočekával. Dodal bych pak ještě to, že na druhou stranu podporovat mobil například 7/8 let mi přijde až zbytečné, když morálně zastará mnohem dříve. Osobně bych byl rád, kdyby se standardem stala cca 4–5letá podpora a byl bych spokojen.

To nejzajímavější podle Petra Vojtěcha

AI je zde

Největším tématem nejen ve světě technologií je nástup umělé inteligence. Zatímco využívání strojového učení a neurálních sítí je tu s námi už nějakou dobu, v posledním roce do toho technologické společnosti, jak se říká, pořádně šláply. Mohli jsme sledovat doslova závod v tom, kdo dříve přijde s lepším a přesnějším generativním modelem. Ať už se jedná o generování obrázků či textů, pokroky vidíme téměř neustále. S každou aktualizací chytrých nástrojů se nestačíme divit, jaké fotorealistické obrázky zvládne umělá inteligence vygenerovat, nebo jak přesvědčivé eseje napsat.

Tato nejdůležitější technologická novinka našeho stolení už nyní mění náš každodenní život. Na jedné straně dovede ulehčovat práci, kdy za mě prování nutné (ač nudné) rychlé úpravy ve Photoshopu, analytikům pomáhá s analyzováním dat a studentům zase se zodpovídáním otázek. Vedle ohromného množství pozitiv se ale vynořují také negativa. Od krádeží obsahu (ať už textového, obrazového nebo částí kódu), přes etické otázky a nahrazování pracovních pozic až po strach, že vývoj AI bude mít velmi neblahý vliv na vývoj samotného lidstva. Dokonce jsme viděli otevřené dopisy varující před přímým odhrožením.

Věřím, že lidstvo se přes všechny tyto výzvy dostane, ovšem ne nezměněné. Žijeme v době, kdy společenské vědy ještě ani nestihly objasnit, jak moc propojení skrz sociální sítě rozkládá naše běžné sociální vazby, kdy se školy stále neadaptovaly na to, že všechny děti mají v kapse malý počítač a najednou se máme připravit na všudy-prostupující AI. A vsadím se s vámi, že rok 2024 bude ještě větší jízda.

USB-C pro Apple

Malý krok pro lidstvo, velký pro Apple? Vedle magické dvojice písmen „AI“ bude tato novinka působit jaksi nedůležitě. Ale přes všechny další novinky, které tento americký výrobce letos ukázal, bude mít podle mě nasazení USB-C konektoru daleko nejvyšší přínos pro všechny. Jasně, ozvou se lidé, kteří již příslušenství na zastaralý Lightning mají a nyní ho s novým telefonem nemohou použít. To je však podle mě malá cena za to, že byl Apple donucen se trochu více otevřít konkurenci. A kdyby sám Apple tak moc myslel na peněženky svých fanoušků, nebude každý rok o milimetry posouvat tlačítka a čočky foťáků, aby si všichni museli s novým telefonem také pořídit rovnou nové kryty.

Pro další výrobce to znamená snazší přístup k jeho zákazníkům a pro majitele nových iPhonů zase širší nabídku příslušenství. Nehledě na to, že se nebudete muset u kamaráda stresovat, že jste si zapomněli vlastní nabíječku. Prostě použijete tu, se kterou on nabíjí svůj Android. Snad to také napomůže k férovosti na trhu s telefony. Mít více iPhonů v rodině bude mít stále své výhody, ale jedna z nich právě ubyla, což je jedině dobře.

Prodlužující se podpora

Pryč je doba, kdy se chytrý telefon nedal po dvou letech používat. Nové čipsety udrží systém v plynulém chodu déle, paměť RAM taky nezačne jen tak docházet a i ve střední třídě se čím dál více objevují telefony se základní kapacitou úložiště 256 GB. To může vést k tomu, že nám telefony vydrží v kapse déle, což je žádoucí nejen kvůli našim peněženkám, ale také třeba životnímu prostředí.

Aby to ale dávalo smysl, musí držet krok taky software. Nikdo z nás by asi nechtěl používat telefon se zastaralou bezpečnostní ochranou a bez nejnovějších vychytávek v systému. Apple to zvládá již delší dobu a i svět Androidu se postupně chytá. Další a další výrobci slibují 3 a více let podpory. Tato podpora se ale hlavně rozšiřuje i do nižších pater cenového spektra. A pak tu jsou výkyvy v podobě novinek od Google, které mají slíbenou podporu do roku 2030. Fairphone 5 vám ji slíbí minimálně do 2031! Upřímně mi taková snaha přijde trochu přehnaná, ale i tak se chci za pár let podívat, jak na tou tyto konkrétní telefony jsou. A v obecnosti tento trend rozhodně vítám.

P.S. Doprovodné obrázky byly vygenerovány v nástroji Adobe Firefly, který je sice oproti konkurenci pozadu, ovšem zdá se, že své modely trénuje férově na licencovaných zdrojích.

To nejzajímavější podle Ondřeje Pohla

Umělá inteligence a hlasoví asistenti

Celý rok 2023 patřil (možná až nezdravě) umělé inteligenci, respektive velkým jazykovým modelům (LLM). Někomu může s prací pomoci, jiného o ni připravit, ale z hlediska smartphonů je asi nejzajímavější fakt, že by mohla oživit situaci ohledně hlasových asistentů.

Ne, že by jejich současné schopnosti nestačily, ale bohužel zde vidíme prakticky nulový rozvoj ohledně méně obvyklých jazyků, a to včetně češtiny. Pro LLM však není ani složitost tohoto jazyka na překážku – stačí, že existuje dostatek vzorových textů, na kterých se může „učit“. A jak určitě víte z vlastní zkušenosti, ChatGPT nebo Bard si s češtinou hravě poradí. Od toho je jen krůček k jejich propojení s mobilem, ostatně Google to už plánuje. Možná to nebude úplně dokonalé, ale rozhodně to bude lepší než současný stav.

Čarohrátky českých operátorů

Na co ještě umělá inteligence nemá, je kreativita českých mobilních operátorů ohledně toho, jak vzbudit zájem a přesvědčit nás, že je zde vlastně velice levno. Jejich akce znají místní čtenáři velice dobře: Datamánie, na to navazující 100 GB od T-Mobilu a jejich různé varianty. Každý z nich se spoustou háčků a poznámek pod čarou, aby vás náhodou nenapadlo chtít jimi nahradit svůj současný tarif.

U předplacených karet to lze ještě pochopit, ale stejně nedůstojné je to i u levnějších tarifů. Jinými slovy, je to stejné jako v případě, že v supermarketu nenakupujete podle chuti nebo potřeb, ale podle slevového letáku – nic tak ale neušetříte, spíše se dostanete jen na cenu obvyklou v našem regionu. V tomto je český trh opravdu specifický, a to i napříč obory.

A pak že jsou kompaktní telefony mrtvé!

Současný hardware smartphonů mě už moc nevzrušuje. Kategorie „minipočítačů“ s hardwarovou klávesnicí je po slibných náznacích zase mrtvá a stejně tak i kompaktní telefony. Proto jsem si musel dvakrát kontrolovat, že jsou údaje u Doogee Smini opravdu správné. Ano, má jen 133 mm na výšku a hmotnost 155 gramů, velikostně se tak velice podobá legendární Xperii Z5 Compact.

Přejít do katalogu Doogee Smini Rozměry 133 × 60 × 13,5 mm , 155 g Displej TFT IPS, 4,5" (1 170 × 480 px) Fotoaparát 50 Mpx Procesor MediaTek helio G99 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 3 000 mAh

Od Doogee je to dvojnásobné překvapení, tento výrobce je známý spíše půlkilovými modely, se kterými můžete zatloukat kolíky od stanu a pak se pomocí termovize a nočního vidění vydat na lov kořisti. Model Smini není dokonalý po stránce výbavy, podpora taky nebude špičková, ale spravit by to mohla nízká cena a vyšší odolnost. Tento nepravděpodobný kandidát je tak pro mě osobně překvapením roku.