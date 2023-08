Fairphone 5 oficiálně: nizozemský unikát drtí konkurenci nejen v softwarové podpoře

Nizozemská společnost Fairphone, která prosazuje skutečně environmentální a také etický přístup k výrobě smartphonů a další elektroniky, dnes představila zbrusu nový Fairphone 5. Novinka s poměrně ambiciózní cenou 700 eur (necelých 17 tisíc korun) přináší oproti předchozí generaci několik důležitých vylepšení, ale také ve světě Androidu zcela nevídanou softwarovou podporu.

Loňský Fairphone 4 byl často kritizován za displej s širokými rámečky, který byl navíc pouze typu IPS LCD. V tomto ohledu jsme se u Fairphonu 5 dočkali zásadního vylepšení, neboť máme nyní čest s 6,46" OLED panelem s rozlišením 2 700 × 1 224 pixelů, udávaným maximálním jasem až 880 nitů a 90Hz obnovovací frekvencí. Důležitou novinkou je rovněž modernější průstřel pro selfie kamerku namísto předešlého kapkovitého výřezu, který působil již značně zastarale. Samozřejmostí je zvýšená odolnost, kterou zajišťuje 0,7mm tlusté ochranné sklo Gorilla Glass 5.

V průstřelu pro selfie kamerku se pak nachází snímač o nadstandardním rozlišení 50 Mpx. Jedná se o 1/2,76" senzor Samsung JN1 s velikostí pixelů 0,64 mikrometrů skládající 4 pixely do 1. Potěší rovněž podpora záznamu videa ve 4K s 30 FPS na všechny fotoaparáty.

50Mpx snímače však najdeme i na zádech. Primární senzor je Sony IMX800 o velikosti 1/1,56" a má pixely o velikosti 1 mikrometru. Nechybí ani optická stabilizace, přičemž clona má vcelku standardní hodnotu f/1.88. Druhou kamerkou na zádech je ultraširokoúhlý objektiv s rozsahem 117 stupňů (a rozlišením 50 Mpx), který má automatické ostření a slouží i k pořizování makro snímků ze vzdálenosti již 2,5 cm. Třetí výřez ve fotomodulu slouží pro ToF senzor pro lepší orientaci v prostoru.

Nový Fairphone pohání „průmyslový“ procesor Qualcomm QCM 6490, který by měl být výkonově srovnatelný se Snapdragonem 778G. Vhodný je podle qualcomm.com například pro IoT řešení, ale třeba i palubní kamery do automobilů

