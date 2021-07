Twitter testuje tlačítko „nelíbí se mi“

Všechny sociální sítě se neustále vyvíjejí. Zkoušejí neustále přidávat/ubírat nové služby, aby udržely pozornost svých uživatelů. U Facebooku například můžeme dát kromě klasického „lajku“ najevo i celou řadu emocí. Není mezi nimi však klasický palec dolů, který by odsuzoval autora za zveřejnění takové informace. Obecně totiž převládá názor, že by to oslabilo chuť lidí sdílet, což je základním kamenem všech sociálních sítí.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.



Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY