Twitter brzy umožní „zachytit“ odeslaný příspěvek, ale zadarmo to nebude

Tvůrci Twitteru už nějakou dobu pracují na nové možnosti prémiového členství, které předplatitelům nabídne dodatečné funkce. Jednou z nich se podle odbornice na softwarový reverzní inženýring, Jane Manchun Wong, stane také odstranění, respektive nezveřejnění odeslaného tweetu, viz její příspěvek. Oproti klasickému smazání příspěvku na Twitteru se nová funkce liší v tom, že zcela zastaví odeslání na síť, takže příspěvek nikdo nemůže zachytit. Ve vyjádření pro CNET bylo zástupci Twitteru potvrzeno, že tuto funkci testují.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1