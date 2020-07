Twitter zažil masivní hackerský útok, který odskákal Bill Gates, Elon Musk i Apple

Twitter v současnosti zažívá mimořádné krušné chvíle. Účty významných osobností (ale také některé firemní účty) byly hacknuty v jednom z největších útoků, které kdy platforma zažila. Mezi napadenými je bývalý prezident USA Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates nebo zpěvák Kanye West. Doposud neznámý útočník zveřejnil pod jménem zmíněných osob příspěvek s adresou pro zaslání bitcoinů. V příspěvku byl rovněž uveden příslib, že těm, kteří bitcoiny pošlou, bude zaslán nazpět dvojnásobek. Tato zpráva v mírně upraveném znění se vyskytla například také na twitterovém účtu Applu.

We also limited functionality for a much larger group of accounts, like all verified accounts (even those with no evidence of being compromised), while we continue to fully investigate this.

Součástí sdělení byl také časový limit 30 minut, po který nabídka platila. Specialisté v současnosti usilovně pracují na nápravě. V pozdějším vyjádření bylo potvrzeno, že se na tomto útoku podílel zaměstnanec Twitteru, který v interním systému pozměnil e-mailové adresy asociované s účty zmíněných celebrit a společností. Tuto verzi potvrdili také samotní hackeři, jak se můžete dočíst na vice.com.

OK, we talked to another hacker. Were able to confirm how they got accounts: Twitter employee used internal tool to change email addresses associated with accounts. Twitter seems to have just confirmed this in tweets as wellhttps://t.co/2emeiH7gs1