V poměrně krátké sledu Samsung obnovuje svůj základní model řady Galaxy M. Nejnovější Galaxy M12 to zkouší se zajímavým vzhledem, tradičním 6,5palcovým displejem a překvapivě velkorysou 128GB interní pamětí. Dostalo se i na velkou baterii a lákadlem může být i 90Hz obnovovací frekvence displeje.

Neuběhl ani půl rok od chvíle, kdy jsme pro vás testovali Samsung Galaxy M11, pomyslná základ oblíbený řady Galaxy M. A nyní jsme měli tu čest se seznámit s nástupcem zvaným Galaxy M12. Ten se snaží přímo navázat a vylepšuje v podstatě jen drobnosti, avšak lze říci, že velice trefně. Zásadním způsobem se zvětšilo úložiště, větší je operační paměť a vylepšením prošel i displej, byť z něj máme spíše rozpačité pocity. Přibyl také jeden fotoaparát, ale opomenout nesmíme ani vyšší cenu, byť nijak výrazně. Bude to stále stačit na to, aby si Galaxy M12 vydobyl místo v nižší střední třídě?

Technické parametry Samsung Galaxy M12 128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 164 × 75,9 × 9,7 mm , 221 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT PLS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Samsung Exynos 850 , CPU: 8×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDHC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 450 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2021, 5 049 Kč

Obsah balení

V balení neočekávejte nic překvapivého. Kromě samotného mobilu jde o koncovku nabíječky, USB kabel a základní pecková sluchátka. Na druhou stranu je to vše potřebné, co uživatel do začátku potřebuje.

Konstrukční zpracování: elegantní cvalík

Galaxy M21 si vás okamžitě získá zpracováním zadní strany. Výrobce nasadil imitaci textilního povrchu, která vypadá na pohled skutečně dobře. Dokáže zaujmout a nepotřebuje k tomu blyštivé odlesky. Výsledkem je líbivý vzhled bez nežádoucích a neustále ulpívajících otisků prstů. Povrch zadní strany je také zdrsněn, což prospívá ergonomii při držení.

Mobil celkově padne skvěle do ruky.

Mobil celkově padne skvěle do ruky, za což mohou rozměry, které vás však mohou v tabulce vyděsit. V pase má telefon skoro 10 milimetrů a hmotnost šplhá výrazně nad hranici 200 gramů. Rozhodně byste však hádali méně. V dobrém dosahu je důležité boční tlačítko kombinované se čtečkou otisků prstů. Palec pravé ruky na něj krásně dosedá a čtečka pracuje dostatečně rychle.

Zpracování působí velice bytelně, Jednotlivé díly k sobě přesně lícují, nežádoucí zvuky jsou pro telefon cizím pojmem, a to i při silnějším promačkání. To vše při výhradně plastové konstrukci, která je však v tomto segmentu zcela obvyklá, rozhodně si tak nezaslouží kritiku. Pochvalu si zaslouží téměř nijak nevystupující modul s fotoaparáty. Zde se jasně ukázalo, že nepatrně větší tloušťka zařízení postačí k tomu, aby fotoaparáty nešikovně netrčely ven.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

nechybí čtečka otisků prstů

fotoaparáty nevystupují nad okolní povrch

povedený design zadní strany

Displej: potřebujeme 90 Hz?

Displej se poměrně výrazně změnil. Nadále jde o IPS panel, tentokrát s 6,5palcovou úhlopříčkou. Mírně překvapí, že se Samsung od průstřelu navrátil zpět k výřezu. Koncovým uživatelům to však asi nijak dramaticky vadit nebude. Více zamrzí, že Samsung nepochopil, že HD+ rozlišení do telefonu za 5 tisíc korun rozhodně nepatří. Rastr displeje proto není nejjemnější.

Namísto vyššího rozlišení se Samsung rozhodl novinku osadit 90Hz obnovovací frekvencí. Zvolit můžete buď 60Hz, nebo adaptivní nastavení, kdy telefon sám přepíná mezi 60 a 90 Hz. Myslím si však, že by uživatelé ocenili spíše jemnější zobrazení než nepatrně lepší plynulost. Smartphone bohužel nedokáže nijak upozornit na zmeškané události, což je velká škoda. O ochranu zobrazovače se pak stará sklíčko Gorilla Glass 3.

Líbilo se nám kvalitní IPS panel

Nelíbilo se nám chybí Always-On

postrádá informační diodu

nižší rozlišení

Zvuk: hlasitost především

Vyzvánění a hudba vychází výhradně ze spodní hrany, kde je při levém okraji umístěn reproduktor. Kvalitou neoslní, to ale asi ani nikdo neočekával. Důležité je, že je dostatečně hlasitý, příchozí události tudíž nepřeslechnete. Pro poslech hudby je připraven 3,5mm jack, jehož kvalita uspokojí všechny nenáročné posluchače.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: tentokrát je to lepší

Pod kapotu se tentokrát nastěhoval solidní procesor Exynos 850 spjatý se 4GB operační pamětí. Jedná se o kombinaci, která postačí na všechny běžné úkony a uživatele telefon nebude nijak brzdit. Snad ještě důležitější progres se dostavil u interní paměti, která je čtyřnásobná a poskytuje 128 GB, respektive 111 GB po prvním zapnutí zařízení. V případě potřeby lze do telefonu vložit i paměťovku o velikosti až 512 GB. Jedním dechem dodejme, že na trhu můžete najít i o pár set korun levnější verzi, která má poloviční úložiště, tedy 64GB.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

velká interní paměť

Výdrž baterie: trumf

Galaxy M12 je vybaven 5 000mAh baterií, což je jakési nepsané minimum pro řadu Galaxy M. S ohledem na displej s nižším rozlišením a průměrný procesor je nasnadě, že výdrž nebude vůbec špatná. Při středně náročném používání vám telefon vydrží celé dva dny bez potřeby dočerpat energii. Pakliže jste méně nároční a internet využíváte v telefonu spíše jako doplňkovou službu, vzroste výdrž až ke třem dnům. Nabíjení probíhá pouze standardní rychlostí a počítejte s časem kolem 2,5 hodin. Nepřekvapí absence bezdrátového nabíjení, což však nelze v tomto segmentu ani považovat za mínus.

Líbilo se nám slušná výdrž

USB-C

Konektivita: chválíme za NFC

U levnějšího Samsungu nelze očekávat zázraky po stránce konektivity. Samozřejmostí je podpora LTE. Dostalo se na Bluetooth 5.0, ale v případě Wi-Fi se musíte smířit pouze se staršími standardy b/g/n. Příjemně mobil potěšil tím, že nechybí NFC pro bezkontaktní platby. Nemusíte se ani bát, že se ztratíte, neb geolokační služby jsou zastoupeny GPS, GLONASS, Galileo a Beidou.

Líbilo se nám podporuje NFC

Nelíbilo se nám staré protokoly Wi-Fi

Fotoaparát: slušný základ

I mezi levnými telefony lze nalézt ty disponující hned několika zadními fotoaparáty. Galaxy M12 má ve vertikálně orientovaném modulu hned čtyři snímače. Jmenovitě jde o 48megapixelový hlavní fotoaparát, 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, 2megapixelový snímač pro práci s hloubkou ostrosti a 2megapixelový makro objektiv. Ve srovnání s konkurencí bude však největší zbraní prostředí aplikace fotoaparátu, kde je Samsung tradičně silný. Aplikace je přehledná, především ale dokáže i v hlubším nastavení fungovat v horizontálním režimu, který při fotografování využijete nejvíce. S pohodlím souvisí například snadné přepínání mezi fotoaparáty, které je ihned po ruce.

Hlavní fotoaparát vás potěší velmi rychlou odezvou, která se hodí pro fotografování momentek. Zejména za dobrých světelných podmínek jsou snímky barevně věrné a ostré. Tato ideální konstelace dostává trhliny ve chvíli, kdy světla ubývá, telefon musí déle vstřebávat světlo, což vede nejen k šumu, ale i k výraznému zhoršení ostrosti.

Sekundární ultraširokoúhlý fotoaparát by mohl být velmi příjemnou věcí navíc, například pro fotografování krajinek či větších skupin osob. Bohužel Samsung vše zazdil nízkým 5megapixelovým rozlišením. Výsledkem jsou snímky s nízkou ostrostí, které se hodí výhradně pro prohlížení na displeji telefonu. V podstatě totéž lze říci o makro objektivu, který by potenciál měl, ale 2 megapixely jsou jednoduše příliš málo. Portrétní režim je pak v podstatě jediným zajímavým v možnostech hlavní nabídky fotoaparátu. Rozostření pozadí probíhá v reálném čase již při snímání scény.

Na čelní straně je 8megapixelová kamerka pro selfies a videohovory. Kvalita je veskrze průměrná, pokud toužíte po alespoň trošku slušných selfies, doporučujeme co nejvíce světla.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa telefonu nijak zvlášť nejde, ale nouzově můžete pořídit Full HD záznam s 30 snímky za vteřinu. Výsledkem je video, které působí mírně trhaně, zvuk také neoslní.

Líbilo se nám dobré výsledky za světla

některé fotoaparáty mají nízké rozlišení

Nelíbilo se nám horší záznam videa

Software: přívětivý k uživateli

I v levnějších modelech Samsung má své místo jisté nejnovější Android 11 a nadstavba One UI 3.1. Kombinace je to vcelku schopná a pro uživatele přívětivá, co se týče ovládání jednou rukou. I méně zkušený uživatel se v prostředí rychle zorientuje. Pokud by přeci jen byly nějaké problémy, jsou nabídky příbuzných nastavení elegantně propojeny. V telefonu je taktéž minimum zbytečných aplikací, což je rozhodně plus.

Celkově se optimalizace Galaxy M12 povedla a chod prostředí působí plynule. Bohužel podpora ze strany Samsungu nebude nijak valná, neboť smartphone i v polovině června pracuje s lednovými bezpečnostními záplatami.

Líbilo se nám přehledné prostředí

Nelíbilo se nám lednové bezpečnostní záplaty

Zhodnocení

Galaxy M12 je vcelku povedeným mobilem, který vám bude dobrým společníkem od prvních okamžiků. Zaujme povedenými zády a skvělou ergonomií, která je, co si budeme povídat, alfou a omegou pohodlného používání každého zařízení. Za vyzdvihnutí stojí dobrá výdrž, kvalitně optimalizované prostředí či 128GB interní paměť. Solidní je též 48megapixelový hlavní fotoaparát. Na druhou stranu mohl Samsung nasadit o něco výkonnější procesor a rozhodně bychom uvítali vyšší rozlišení u displeje. Za cenu lehce nad hranicí 5 tisíc korun by to Samsung Galaxy M12 neměl mít vyloženě těžké, ale mějte na paměti, že konkurence umí nabídnout i více.

Konkurence

Velkým konkurentem bude především levnější Poco M3, které má výkonnější procesor a lepší displej. Smířit se musíte jen s 60Hz displejem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Poco M3 128 GB Rozměry 162,3 × 77,3 × 9,6 mm , 198 g Displej TFT IPS, 6,53" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 080 × 1 920 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 662 , 4×2 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 6 000 mAh Kč 4 292 Kč 3 990 Kč

Opomenout nemůžeme ani Realme 7, které za 4,5 tisíce korun nabídne 90Hz displej s jemnějším rozlišením a výkonnější procesor. Netřeba dodávat, že z těchto důvodů je Realme 7 horkým tipem ke koupi. Kaňkou na kráse je menší interní paměť

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 7 64+6 GB Rozměry 162,3 × 74,8 × 9,4 mm , 196,5 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio G95T , 2×2,05 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:02 hodin Kč 4 490 Kč 3 990 Kč

Posledním vybraným konkurentem je Motorola Moto G30, která má v podstatě identický displej jako dnes testovaný Samsung. Při nižší ceně však Motorola nabídne například čtečku otisků prstů a nižší cenu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Moto G30 Rozměry 165,2 × 75,7 × 9,1 mm , 200 g Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 662 , 4×2 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč 4 124 Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz