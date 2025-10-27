Trend tenkých mobilů za příznivou cenu? Začínáme testovat Nubii Air

Rok 2025 bude zřejmě navždy zapsán do historie jako ten, kdy se řada výrobců pokusila nastolit trend velice tenkých mobilních telefonů. Nutno však podotknout, že to není poprvé. První to zkusil Samsung, následovaný Applem. V obou případech však šlo o takřka vlajkové přístroje, kdy byla malá tloušťka spjata i s prémiovou výbavou a logicky tak i vyšší cenou. Opačnou cestu zvolilo ZTE, respektive jeho značka Nubia, která přichází s modelem Air, kterému jde taky o tloušťku a hmotnost, avšak současně s tím stojí zhruba třetinu.
Nová Nubia Air rozhodně nevypadá jako každý druhý telefon na českém trhu. Jakoby z ní dýchal vyložený asijský původ. Konstrukce je zaoblená a celá plastová, což se projevilo na hmotnosti. 172 gramů působí velmi příjemně, až možná nabydete dojmu, že nejde o mobil, ale o hračku. Jakmile mobil chytíte, ihned si všimnete i tloušťky. 6,7 milimetrů sice není rekordně malá hodnota, ale stačí na to, aby zapůsobila.
Tenká konstrukce působí na pohled skvěle, je stylová, ale praktická už vždycky není. Například zvednutí mobilu ze stolu není pohodlné, čas od čas vám telefon vyklouzne dříve, než ho zdvihnete. Důvodem však kromě tloušťky je i to, že boky jsou lesklé a tím pádem i mírně kluzké. Ulpívají na nich ve větší míře i otisky prstů, což je škoda. Na originálním designu se podepisuje i zadní strana s příjemným povrchem, který by měl odolávat drobným škrábancům. Celá strana je vlastně holá, až na zcela horní pasáž, kde je modul s fotoaparáty, a to netradičně orientovaný horizontálně. Díky tomu sice telefon není rovný, ale ani se nekývá do strany.
Čelní straně dominuje 6,78" AMOLED displej s jemným rozlišením a možností si nastavit obnovovací frekvenci na úrovni 60 Hz, 90 Hz, nebo 120 Hz. Zvolit můžete i automatiku. Zobrazení barev je krásně syté, čitelnost na slunci rovněž dobrá. K dokonalosti mobilu chybí Always-on režim, ale čtečka si do displeje cestu našla. Funguje velmi slušně.
Výkon obstarává procesor Unisoc T8300, který není nijak zásadně známý, avšak v kombinaci s 8GB operační pamětí odvádí v nižší střední třídě slušnou práci. Úložiště nabízí příjemných 256 GB, přičemž po prvním zapnutí zbývá 201 GB pro vaše data. Přijde vám to poněkud málo? Není divu, v paměti telefonu je totiž od Nubie řada zbytečných aplikací, převážně her. Naštěstí je lze vymazat. Samotné prostředí využívá bohužel starší Android 15, avšak bezpečnostní záplaty výrobce posílá, v současné době jsou platné k srpnu, což není tak zlé na mobil nižší střední třídy.
Novou Nubii Air pro vás začínáme testovat a pokud vás o ní cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat přímo v diskuzi pod tímto článkem.
Nubia Air
|Rozměry
|164,2 × 76,6 × 6,7 mm, 172 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 720 × 1 224 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Procesor
|Unisoc T8300, 2×2,3 GHz + 6×2,1 GHz
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Chtěl bych se ještě zeptat, jestli podporuje natáčení 4K videa. Díky.
