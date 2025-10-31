mobilenet.cz na sociálních sítích

Jako fotí exotická žiletka Nubia Air? Vyzkoušeli jsme její 50Mpx foťák

Michal Pavlíček
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Vyzkoušeli jsme hlavní 50megapixelový fotoaparát
  • Ostatní fotoaparáty jsou spíše jen pomocné
  • Záznam videa mobil zvládá maximálně ve Full HD rozlišení

V redakci pro vás testujeme novou Nubii Air, kterou si pozornost získává především lehkým a velmi tenkým tělem. Tloušťka činí necelých 6 milimetrů, čímž by mohla konkurovat iPhonu Air nebo Samsungu Galaxy S25 Edge. Nubia se však rozhodla zaútočit taky cenou, která se od počátku pohybuje pod hranicí 6 tisíc korun. To se však již musela podepsat i na výbavě.

Nubia Air

Na zádech mobilu si povšimnete mírně neobvykle řešeného modulu s fotoaparáty, který je horizontální a napočítat v něm lze tři objektivy. Reálně je zde však k použití jen ten jeden, hlavní. Zbylé dva jsou pomocné a skrývá se mezi nimi například 2megapixelový portrétní objektiv.

Hlavní snímač disponuje 50 megapixely, ale bohužel se již nedostalo na optickou stabilizaci obrazu. Velké zázraky tak od objektivu očekávat nelze. Při standardně nastaveném automatickém režimu pořizuje mobil snímky ve 12,5megapixelovém rozlišení, díky skládání čtyř rychle po sobě pořízených snímků do jednoho. Výsledné fotografie za denního světla nevypadají vůbec špatně. Barevné podání je věrné, odstíny dostatečně syté a líbí se nám i ostrost, včetně vzdálenějších objektů. Horší je situace za umělého osvětlení nebo v noci. V těchto případech hodně záleží, jak pevnou ruku budete mít. Výsledkem může být nízká ostrost až rozmazání, stejně tak až překvapivě použitelná fotka z nočního města.

Ukázkové fotografie

V průstřelu displeje je připravena čelní 20megapixelová kamerka pro selfie. S její kvalitou budete vesměs spokojeni. Během dne pořídí detailní snímky s důrazem na obličej.

Nubia Air
Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Zatímco fotoaparát nenese vyložené známky velké kritiky, u videa už nadšení chybí. Vrcholem Nubie Air je totiž záznam ve Full HD rozlišení se 30 snímky za vteřinu, což dnes vskutku neoslní. Bídná stabilizace je pak příčinou roztřesení a jen průměrný zvuk už situaci nezachrání. Videa jsou tak vhodná je pro případ krajní nouze.

Nubia Air (testovací video) – 1080p, 30 FPS

Nubia Air

Rozměry164,2 × 76,6 × 6,7 mm, 172 g
DisplejAMOLED, 6,78" (2 720 × 1 224 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ProcesorUnisoc T8300, 2×2,3 GHz + 6×2,1 GHz
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 000 mAh
