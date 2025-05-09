Tenká, odolná a s poctivou baterií, to je nová Nubia Air

Na český trh se po delší době chystá novinka s logem Nubia, což jsou mobilní telefony vznikající pod hlavičkou čínského ZTE. I to se zřejmě pokusí naskočit na zřejmě začínající trend velmi tenkých telefonů a představilo novinku zvanou Nubia Air.
Tenká hliníková konstrukce se chlubí tloušťkou pouze 6,7 milimetrů. Přesto je telefon se stupněm krytí IP68 a IP69 odolný proti vodě a prachu. Zmíněný rám je zesílen speciálními výztuhami pro vysoce bytelnou konstrukci, která prošla přísnými testy: 600 000 dotyků displeje, 6 000 pádů, 600 opakovaných pádů v rolovacím testu a 5 volných pádů.
Čelní straně mobilu dominuje 6,78" AMOLED displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, který je chráněn sklíčkem Gorilla Glass 7i. Jas panelu pak dosahuje až 4 500 nitů. O výkon se stará 6nm procesor Unisoc T8300 společně s 8GB operační pamětí a 256GB úložištěm. Prostředí Androidu 15 je obohaceno o umělou inteligenci, která dle výrobce zasahuje do výdrže baterie, focení, streamováni či samotného výkonu mobilu.
„Od mladých uživatelů po celém světě slyšíme jasné poselství: už je nebaví vybírat mezi tenkým stylovým telefonem a dlouhou výdrží,“ říká Bai Keke, viceprezident společnosti ZTE, výrobce značky nubia. „nubia Air je odpověď, která spojuje estetiku s výdrží. Naším cílem je trh vést, ne jen zaplnit mezeru. Ve všech klíčových oblastech, na kterých našim uživatelům záleží – od obrazového systému přes kvalitu displeje až po tenkost designu – jsme navrhli nubia Air jako nový průmyslový standard své cenové kategorie. Jsme přesvědčeni, že je to perfektní smartphone přizpůsobený mladým lidem, který drží krok s jejich aktivním a stylovým životem, aniž by museli cokoliv obětovat.“
I přes tenkou konstrukci se do těle vešla velmi slušná baterie s kapacitou 5 000 mAh. Podporováno je pak výhradně drátové nabíjení s maximální výkonem 33 W. V horizontálně orientovaných fotoaparátech na zadní straně najdete 50megapixelový hlavní fotoaparát a 2megapixelový portrétní objektiv. Na čelní straně je pak připravena 20megapixelová selfie kamerka.
Na českém trhu se nová Nubia Air objeví v černé a zlaté barevné variantě, a to na přelomu září a října. Cenu hodlá české zastoupení oznámit později, aktuálně se spekuluje o ceně zhruba 6 tisíc korun.
Technické parametry Nubia AirKompletní specifikace
|Konstrukce
|164,2 × 76,6 × 6,7 mm, 172 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 720 × 1 224 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 140 px, 30 FPS
|Chipset
|, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|říjen 2025, ?
