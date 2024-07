Stát zítra začíná dražit zabavenou elektroniku Apple

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Finanční správa informovala formou tiskové zprávy o tom, že Finanční úřad pro hlavní město Prahu spustí už zítra první online dražbu elektroniky Apple, kterou úřad zabavil při kontrolních akcích nezdaněných dovozů ze třetích zemí. Celkově přitom proběhne v průběhu července a srpna více než 100 online dražeb, během nichž dojde k vydržení produktů Apple v hodnotě přes 30 milionů korun.

První dražby produktů Apple budou spuštěny v úterý 9. 7. 2024.



❗ Oproti původně naplánovanému harmonogramu se mění časové termíny vyhlášení a trvání dražeb, abychom minimalizovali riziko přetížení Aplikace elektronických dražeb. ⇢ https://t.co/sY57Jn5Tav https://t.co/0K5m7Dve0U — Finanční správa ČR (@financnisprava) June 28, 2024

K dispozici budou MacBooky a iPhony právě od zítřka (tedy od 9. července), a to přes Aplikaci elektronických dražeb (APED). „V prvních hodinách po ohlášení dražeb zabavených MacBooků a iPhonů za třetinové vyvolávací ceny jsme v naší IT aplikaci evidovali obrovský růst návštěvnosti. Aktuálně máme zhruba 10 tisíc přihlášek do jednotlivých dražeb. Z důvodu enormního zájmu jsme jednotlivé dražby více rozložili v čase, abychom minimalizovali riziko přetížení aplikace a jejích případných dočasných výpadků,“ říká ředitel Sekce výkonu daní Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka. V tabulce níže přitom můžete vidět, v jakých termínech a časech se jednotlivé dražby uskuteční.

Termín 9. 7. – 12. 7. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00 15. 7. – 18. 7. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00 22. 7. – 26. 7. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00 29. 7. – 2. 8. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00 5. 8. – 9. 8. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00 12. 8. – 15. 8. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00

Dražit online může každý, přístup do APED lze snadno získat po online registraci, vyplnění žádosti a ověření identity. Identita žadatele se ověřuje pouze při registraci do aplikace, a to pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím služby NIA ID či bankovní identity. Případně lze také identitu žadatele ověřit osobně na územním pracovišti finančního úřadu.