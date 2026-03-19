První úniky ukazují, že Samsung chystá Galaxy Z TriFold 2 a Galaxy Z Slide

Ondřej Pohl
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Samsung ukončil po čtvrt roce prodej svého prvnícho telefonu s více ohyby
  • Už ale pracuje na nástupci, který by měl přijít v polovině příštího roku
  • Vedle toho chytá také přístroj s výsuvným displejem

Samsung Galaxy Z TriFold je rozhodně mimořádný telefon. Nese v sobě technologické prvenství, čemuž odpovídá i jeho cena a omezená dostupnost. A přestože se jedná o doposud masově nevyzkoušený koncept, na telefon se stojí virtuální fronty a zásoby mizí ze skladů v řádu minut. I proto bylo překvapením, když Samsung nedávno oznámil, že s tímto mobilem končí, aniž by se prodával globálně, jak se očekávalo. Telefon se tak prodával pouze 3 měsíce a jen v Jižní Koreji. Naštěstí za tím není žádná chyba v návrhu, ale spíše obchodní rozhodnutí udělat více prostoru pro nástupce.

Samsung již vyvíjí nástupce modelu TriFold, kterému budeme říkat TriFold 2, i když to není oficiálně potvrzený název. Každopádně podle zdroje z Koreje (naver.com) se TriFold 2 na trhu objeví v polovině roku 2027. Očekává se, že si zařízení ponechá přibližně stejné rozměry a „form factor“ jako současný Trifold a Samsung bude vylepšovat výkon a ladit drobné technické detaily, stejně jako to dělá u současné řady Fold nebo Flip.

A to není jediné překvapení, které si pro nás Samsung připravuje v oblasti telefonů s netradičním displejem. Jihokorejský výrobce také pracuje na prototypu svého vůbec prvního smartphonu s výsuvným displejem, který se s největší pravděpodobností bude jmenovat Galaxy Z Slide, pokud se z něj skutečně stane komerční produkt. Jeho uvedení na trh je v současné době předběžně naplánováno na konec roku 2027 nebo začátek roku 2028, pokud vše půjde podle plánu.

