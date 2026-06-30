Tidal vyhlásil válku AI hudbě: Nedostane ani korunu a vyfasuje speciální nálepku

Uživatelé audiostreamovacích platforem si v poslední době nepochybně všimli trendu AI vygenerovaných skladeb. Služby jako Suno, tedy platforma, jež umí během pár sekund „složit“ hudbu na základě několika promptů, se pro některé staly způsobem, jak dostat své výtvory třeba i do nabídky Tidalu. Algoritmus pak v rámci poslechu vašeho oblíbeného žánru nabídne také skladby stvořené umělou inteligencí, které jsou ale navzdory technologickému pokroku stále poměrně snadno rozpoznatelné a mnoha posluchačům vadí konzumovat syntetický obsah, když jde o hudbu.
Rostoucí fenomén „AI hudebníků“ pochopitelně vnímá i Tidal. Platforma známá především špičkovou kvalitou zvuku oznámila, že veškeré AI skladby se nedočkají žádné formy monetizace. Respektive ty skladby, které budou vyhodnoceny jako 100% vytvořené umělou inteligencí. Je totiž celkem běžné, že určitou formu AI výpomoci mohou využívat i klasičtí interpreti. Skladby vygenerované výlučně pomocí AI však mají smůlu a ti, kteří je na platformu nahráli, nedostanou žádný výdělek. To považujeme za spravedlivé a také efektivní řešení, protože bez něj by audiostreamovací služby mohly být brzy zaplaveny převážně generickým AI obsahem.
„Tidal bude akceptovat hudbu generovanou AI. Umělci by měli mít svobodu tvořit pomocí nástrojů AI a posluchači by měli mít autonomii ve výběru typu obsahu, který konzumují. Kvůli problémům spojeným s přílivem obsahu generovaného AI budeme u tohoto obsahu vyžadovat vyšší standard integritiy. Tidal proto bude přijímat hudbu generovanou AI za předpokladu, že splňuje standardy stanovené v těchto zásadách. Tidal bude hudbu generovanou AI identifikovat a označovat. Posluchači by měli vědět, zda je obsah, který poslouchají, generován AI. Pro začátek posluchači uvidí ikonu vedle obsahu, který identifikujeme jako 100% generovaný AI. Tato funkce se začne objevovat v polovině července. Od dnešního dne nebude hudba generovaná AI monetizovatelná. Prioritou Tidalu je zajistit, aby royalties směřovaly k původním dílům,“ uvádí se na stránkách společnosti Tidal.
Tidal půjde ještě dál a v budoucnu takové tracky opatří štítkem informujícím o tom, že jsou vygenerovány pomocí AI. Zástupci služby zároveň uvedli, že nebudou tolerovat jakoukoli AI hudbu, která by zneužívala tvorbu reálných umělců, klamala posluchače nebo snižovala kvalitu služeb Tidalu, stejně jako jakékoli podvodné aktivity. Podle příspěvku na sociální síti X mají nové podmínky vstoupit v účinnost 15. července.