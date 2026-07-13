Ještě přirozenější konverzace. GPT-Live vám i skočí do řeči

Když se objevil ChatGPT, všechny fascinovalo, že konverzace s ním vypadá jako se „živým člověkem“. Formálně ano, ale když se nad tím zamyslíte, jak málokdy zažijete rozhovor, při němž protistrana celou dobu pečlivě poslouchá, pak chvíli přemýšlí a pak formuluje odpověď. Dosavadní hlasové systémy fungují na bázi kaskády nebo oddělených replik. AI musela počkat, až uživatel zcela utichne, což vedlo k nepřirozeným pauzám. Navíc i letmý hluk v pozadí či nadechnutí systém často mylně vyhodnotil jako konec řeči a nevhodně skočil do rozhovoru.
GPT‑Live od OpenAI (openai.com) tato omezení bourá díky plně duplexní architektuře. Model dokáže nepřetržitě zpracovávat vstup a zároveň generovat výstup. V praxi to znamená, že
- Může poslouchat a mluvit ve stejný okamžik.
- Během hovoru dává najevo pozornost přirozenými výrazy jako „hm“ nebo „jo“.
- Okamžitě reaguje na přerušení ze strany uživatele.
- Počká, pokud se odmlčíte, abyste si utřídili myšlenky, a nenechá se vyrušit okolním hlukem.
Klíčovým technologickým průlomem je oddělení plynulého dialogu od hlubokého uvažování. Pokud položíte komplexní otázku vyžadující analýzu nebo vyhledávání na webu, GPT‑Live okamžitě odpoví a udržuje plynulý rozhovor, zatímco na pozadí deleguje těžkou práci na nejnovější model GPT‑5.5.
Uživatelé si mohou zvolit úroveň uvažování (Reasoning) podle potřeby – od verze Instantní pro okamžité reakce až po verze Střední a Vysoká, které využívají pokročilé uvažování modelu GPT‑5.5 Thinking. Novinkou jsou také vizuální odpovědi, kdy ChatGPT během hovoru zobrazuje přehledné informační karty o počasí, sportu či akciových trzích.
Vzhledem k tomu, že konverzace probíhá v reálném čase, obsahuje GPT‑Live pokročilé bezpečnostní pojistky. Pokud systém detekuje nebezpečný výstup (např. sklony k sebepoškozování či emoční závislosti na AI), dokáže hovor usměrnit nebo okamžitě ukončit. Pro dospívající uživatele byla implementována rodičovská kontrola. Model je navíc striktně chráněn proti napodobování cizí identity – k dispozici je výhradně devět nově remasterovaných, předdefinovaných hlasů.
Technologie se v těchto dnech plošně šíří po celém světě v aplikacích pro iOS, Android i na webu. Verze GPT‑Live‑1 se stává výchozí pro předplatitele programů Plus, Pro a Go, odlehčená verze mini je zdarma dostupná pro všechny uživatele. Podpora pro sdílení videa a obrazovky bude doplněna v nejbližší době.