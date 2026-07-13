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Google na vašich datech trénuje umělou inteligenci. Jak z toho ven?

Ondřej Pohl
Google na vašich datech trénuje umělou inteligenci. Jak z toho ven?
Fotografie: Google
  • Pokud používáte služby od Googlu a nahráváte do nich fotky či hlasové záznamy, nevědomky tím pomáháte trénovat umělou inteligenci
  • Technologický gigant totiž v tichosti změnil nastavení ochrany soukromí
  • Veškerá uživatelská média teď automaticky využívá pro vývoj svých AI modelů, přičemž tuto funkci zapnul všem uživatelům plošně jako výchozí

Změna přišla nenápadně prostřednictvím e-mailu pro zákazníky, který firma rozeslala v červnu. Google v něm aktualizaci prezentoval pod záminkou, že uživatelům dává větší kontrolu nad historií vyhledávání a personalizovanými doporučeními. Skutečnost je však taková, že společnost do svých podmínek pro trénování AI nově zahrnula položky jako „obrázky, soubory a audio či video nahrávky“. Pokud se sami aktivně neodhlásíte, dáváte firmě k dispozici svůj soukromý digitální obsah.

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Nová pravidla se vztahují na celý ekosystém vyhledávacích služeb Googlu, což zahrnuje nejen klasický vyhledávač, ale i Mapy, Nákupy, Letenky, Zprávy a Překladač. V praxi to znamená, že generativní umělá inteligence se může učit z vašich velmi osobních dat v těchto situacích:

  • Google Lens: Pokud mobilem vyfotíte objekt, abyste zjistili, o co jde, pořízený snímek se uloží pro potřeby vývoje AI.
  • Hlasové vyhledávání: Každý audiozáznam, který vznikne při diktování dotazů do aplikace Google nebo při využití funkce Search Live, zůstává na serverech firmy.
  • Google Překladač: Pokud aplikaci používáte k procvičování výslovnosti a mluvíte do ní, Google si váš hlas zaznamená.

Tento krok odráží širší trend v technologickém průmyslu. Běžně dostupná data na internetu už vývojářům nestačí, a tak se giganti jako Google nebo Meta přesouvají k obsahu, který uživatelé sami vytvářejí v uzavřených aplikacích. Meta například trénuje AI na fotkách ze svých sociálních sítí či na záznamech z chytrých brýlí. Google navíc otevřeně přiznává, že uložená média mohou kvůli kontrole bezpečnosti analyzovat i lidští revizoři.

Past na uživatele: Staré odmítnutí už neplatí

Nejvíce kontroverzním aspektem aktualizace je způsob, jakým Google obešel předchozí nesouhlas uživatelů. V minulosti bylo možné ukládání historie globálně zakázat v sekci „Aktivita na webu a v aplikacích“. Google však toto nastavení nově rozdělil na dvě samostatné kategorie a novou položku pro vyhledávací služby automaticky aktivoval. Pokud jste tedy v minulosti ukládání dat pracně vypnuli, na tuto novou podsekci se vaše staré odmítnutí nevztahuje.

Google Activity

Uživatelé naštěstí nad svými daty neztratili kontrolu úplně, musí se však k úpravě soukromí proklikat sami. Na stránkách „Historie služeb vyhledávání“ je nutné ručně odškrtnout políčko „Ukládat média“. V témže rozhraní lze rovněž nastavit interval pro automatické mazání uložených dat po 3, 18 nebo 36 měsících.

Google,
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