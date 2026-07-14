mobilenet.cz na sociálních sítích

ChatGPT obnovuje přístup k WhatsApp v Evropě

Ondřej Pohl
ChatGPT obnovuje přístup k WhatsApp v Evropě
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Společnost OpenAI v Evropském hospodářském prostoru obnovila provoz asistenta ChatGPT na platformě WhatsApp poté, co Evropská komise nařídila firmě Meta tento přístup obnovit
  • Uživatelé mohou přes ověřené telefonní číslo posílat dotazy, nahrávat soubory, posílat hlasové zprávy nebo generovat obrázky

Společnost OpenAI oznámila, že je opět k dispozici na WhatsApp v Evropském hospodářském prostoru (EHP), který zahrnuje Evropskou unii a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Uživatelé mohou posílat zprávy na ověřený kontakt 1-800-CHATGPT, aby kladli otázky, nahrávali obrázky, posílali hlasové poznámky, vytvářeli obrázky a komunikovali v několika jazycích. Společnost OpenAI dodala, že ChatGPT je k dispozici také na platformě Kakao v Jižní Koreji a na platformě Viber na podporovaných trzích.

Toto opatření navazuje na rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. června, jímž byla společnost Meta povinna obnovit bezplatný přístup k aplikaci WhatsApp pro konkurenční asistenty s umělou inteligencí, a to po dobu trvání antimonopolního šetření. Komise uvedla, že společnost Meta zneužila své „dominantní postavení tím, že omezila přístup konkurenčních asistentů s umělou inteligencí k aplikaci WhatsApp, čímž hrozila távažná a nenapravitelná újma hospodářské soutěži.

Nová doba. Leták do Globusu přijde WhatsAppem
Přečtěte si také

Nová doba. Leták do Globusu přijde WhatsAppem

x.com, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze