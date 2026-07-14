ChatGPT obnovuje přístup k WhatsApp v Evropě

Společnost OpenAI oznámila, že je opět k dispozici na WhatsApp v Evropském hospodářském prostoru (EHP), který zahrnuje Evropskou unii a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Uživatelé mohou posílat zprávy na ověřený kontakt 1-800-CHATGPT, aby kladli otázky, nahrávali obrázky, posílali hlasové poznámky, vytvářeli obrázky a komunikovali v několika jazycích. Společnost OpenAI dodala, že ChatGPT je k dispozici také na platformě Kakao v Jižní Koreji a na platformě Viber na podporovaných trzích.
ChatGPT is available again on WhatsApp in the EEA, part of our work to make AI accessible in the apps people already use every day.— ChatGPT (@ChatGPTapp) July 13, 2026
Message the verified 1-800-CHATGPT contact to ask questions, upload images, send voice notes, create images, and use ChatGPT in many languages.… pic.twitter.com/BpJC3tBxQ8
Toto opatření navazuje na rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. června, jímž byla společnost Meta povinna obnovit bezplatný přístup k aplikaci WhatsApp pro konkurenční asistenty s umělou inteligencí, a to po dobu trvání antimonopolního šetření. Komise uvedla, že společnost Meta zneužila své „dominantní postavení tím, že omezila přístup konkurenčních asistentů s umělou inteligencí k aplikaci WhatsApp, čímž hrozila távažná a nenapravitelná újma hospodářské soutěži.