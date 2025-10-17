Těžký kalibr v říši chytrých hodinek přichází: testujeme Huawei Watch Ultimate 2

Trh s wearables, zejména v oblasti nositelností na zápěstí, prošel zajímavým vývojem a z počáteční nabídky zaměřené především na cenově dostupné chytré náramky a hodinky se značně proměnil. Movitější zákazníci, kteří hledají to nejlepší, dnes mohou sáhnout i po skutečně prémiových chytrých hodinkách, kde na ně kromě luxusních materiálů čeká také něco navíc, a v případě Huawei se jedná o nově uvedený model Watch Ultimate 2.
První generaci „ultimátních“ Huawei Watch jsme pro vás před nějakou dobou testovali a chválili jsme je nejen za prémiové materiály včetně tekutého kovu se zirkoniem, ale také špičkovou odolnost s možností ponoření do reálné hloubky 100 metrů. Jako potápěčské hodinky se přitom profiluje také druhá generace, ostatně ve světě luxusních klasických hodinek je evidentně potápěčem každý druhý, a tak se toto zaměření vyloženě nabízí.
Komunikace à la delfín
Nové Huawei Watch Ultimate 2 jsou navíc ještě odolnější a slibují schopnost se ponořit až do hloubky 150 metrů, ale také možnost komunikovat pod vodní hladinou skrze integrovaný sonar, pomocí něhož lze odesílat přednastavené zprávy či emoji na další hodinky Ultimate 2 vzdálené až 30 metrů. V rámci bezpečnosti je k dispozici funkce SOS, která funguje na vzdálenost až 60 metrů. Pokud je tak potápění váš koníček a s přáteli právě diskutujete nákup nových potápěčských hodinek s chytrými funkcemi, může být Ultimate 2 zajímavá volba. Navíc hodinky měří spoustu metrik, upozorní uživatele na dekompresi a mnoho dalšího důležitého pro potápěče.
Samotné zasílání sdělení skrze sonar si navíc můžete snadno vyzkoušet už na souši, a abyste zaslání zprávy „navnímali“, nepotřebujete dokonce ani druhé hodinky Ultimate Watch 2. V rámci nastavení a potápěčského režimu si lze poslechnout akustický signál v rámci aktivace Komunikace Delfín při odeslání zprávy podobný právě tomu, jaký zvuk vydávají delfíni.
Novinkou, která předchozí generaci scházela, je pak podpora eSIM, na což se rovněž zaměříme v rámci testování. Zajímavá je rovněž zmínka o výdrži, která se liší na základě toho, zda jsou hodinky propojené s Androidem či iOS. V prvním případě se totiž podle výrobce dočkáte až 4,5 dne na nabití (3 dny s Always-On režimem), v druhém, tj. v propojení s iPhonem, pak o den méně (2,5 dne s AoD). V rámci úsporného režimu pak výdrž činí až 11 dní na nabití.
Kapitolou sama o sobě je pochopitelně design, který působí prémiově a již jen velikostí se hodinky budou vyjímat nejlépe na větším zápěstí. Samozřejmostí je safírové sklo a tekutý kov na bázi zirkonia a celkem tři fyzická tlačítka. Navíc je zde také X-Tap senzor, který již známe z Huawei Watch 5 se schopností měřit například EKG či okysličení krve přes prst nad rámec senzorů, které údaje snímají ze zápěstí.
Ptejte se, co vás zajímá
Hodinky, které si v testovaném provedení výrobce cení na 24 999 Kč, právě začínáme testovat a vy se můžete ptát na vše, co vás ohledně novinky zajímá.
Huawei Watch Ultimate 2
|Konstrukce
|48,5 × 48,5 × 12,9 mm, 80,5 g, odolnost: IP69 + 20 ATM
|Pásek
|kovový, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,5" (466 × 466 px)
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, ne, NFC
|Akumulátor
|? mAh, nabíjení: ?
