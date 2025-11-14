Huawei Watch Ultimate 2 představují aktuálně to nejlepší, co si můžete od Huawei koupit. Jaké jsou mé dojmy z hodinek za více než 20 tisíc korun po několika týdnech používání?
Technické parametry Huawei Watch Ultimate 2Kompletní specifikace
|Konstrukce
|48,5 × 48,5 × 12,9 mm, 80,5 g, odolnost: IP69 + 20 ATM
|Pásek
|kovový, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: motýlová spona
|Displej
|AMOLED, 1,5" (466 × 466 px), tvar: kruhový
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: Wi-Fi 6, mobilní sítě: ne, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: ?, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: ?
|Dostupnost
|říjen 2025, 22 499 Kč
Obsah balení: téměř bez chyby
Huawei Watch Ultimate 2 obdržíte v černé krabičce, která ukrývá vše důležité i něco navíc. Samozřejmostí je moderní nabíjecí puk s hliníkovou základnou, avšak kromě toho se můžete těšit také na dva různé řemínky: jeden kovový, druhý silikonový, a to hned ve dvou velikostech. Stejně tak u kovového řemínku výrobce přiložil několik článků navíc, takže se nemusí obávat ani zákazníci s širším zápěstím. Jedinou skutečnou výtku mám ke kabelu se starší koncovkou USB-A.
- bohaté příslušenství
- nabíjecí kolébka by již mohla být typu USB-C
Konstrukční zpracování: když chcete něco navíc
Lze konstatovat, že Huawei má v nabídce více prémiových chytrých hodinek, avšak Ultimate 2 jsou pomyslným vrcholem. Novinka spoléhá, stejně jako předešlá generace, na pouzdro z tekutého kovu na bázi zirkonia a safírové sklíčko pro co nejvyšší odolnost. Hodinky působí prémiovým dojmem a vyjímat se budou spíše na větším zápěstí. Většinu času jsem je nosil s kovovým řemínkem a ihned po vybalení si rychle „našel“ ideální velikost odepnutím článků. Navzdory tomu, že hodinky nejsou žádné tintítko (47,8 × 47,8 × 12,9 mm a 80 g bez řemínku), se mi příjemně nosily. S hodinkami jsem také vyzkoušel sportovat a vyhovoval mi více silikonový řemínek. I ten si zaslouží krátkou zmínku, je kvalitně zpracovaný, má obšívání a na kůži působí velmi příjemně.
Spodní strana je pak, obdobně jako luneta, z keramiky. Ani ti nejcitlivější se tak nemusí obávat alergické reakce při zpocení zápěstí apod. Sportování napomáhá i přítomnost rovnou tří fyzických tlačítek (nepočítáme-li X-Tap senzor), díky kterým je pohodlné také ovládání pod vodou. Koneckonců se jedná o potápěčské hodinky, tudíž se není čemu divit. Zajímavým prvkem je pak možnost hodinky pomocí malého šroubováku z levé strany otevřít, ale do role servisního technika jsem se, už jen z důvodu možného porušení voděodolnosti, nepouštěl. Šroubků si lze všimnout také na spodní straně, tudíž by hodinky mohly být poměrně snadno opravitelné.
Přestože jsem doposud víceméně chválil, jednu výtku bych přeci jen měl – týká se haptická odezvy. Vibrační „engine“ není špatný, avšak s přihlédnutím k ceně by podle mého názoru měl konkurovat tomu, co nabídnou Apple Watch Ultra. A takto daleko Huawei prozatím není. Hodinky se také chlubí ochranou IP68, IP69, IP6X či voděodolností až do hloubky 150 metrů.
- prémiový design
- špičkové materiály i excelentní odolnost
- potápěčská certifikace
- příjemně se nosí
- tři fyzická tlačítka (s X-Tap celkem 4)
- haptická odezva pokulhává za konkurencí
Displej: ukázkově jasný
1,5" LTPO 2.0 AMOLED panel dosahuje maximálního jasu až 3 500 nitů, čímž překonává Apple Watch Ultra, avšak v praxi vás bude zajímat pouze to, že Huawei Watch Ultimate 2 nabídnou špičkovou čitelnost za všech světelných podmínek. Ochranu zajišťuje safírové sklo a za celou dobu používání jsem na displeji nezpozoroval sebemenší náznak škrábance či poškození, ačkoliv není zapuštěný pod keramickou lunetu.
Těšit se lze rovněž na širokou nabídku ciferníků a pěkně zpracovaný AoD. V mobilní aplikaci je rovněž spousta placených ciferníků, avšak výběr z těch neplacených je natolik bohatý, že se jedná spíše o něco navíc, investovat peníze do ciferníků tedy rozhodně nemusíte. Pohotově reagují hodinky rovněž na zvednutí zápěstí či přikrytí displeje dlaní, aby zhasl.
- kvalitní AMOLED displej
- režim Always-On
- safírové sklo
Systém a výkon: HarmonyOS s výhodami i nevýhodami
Huawei Watch Ultimate 2 pohání HarmonyOS (aktuálně ve verzi 6.0.0.105 SP8) se spoustou předinstalovaných aplikací a možností si jich také několik doinstalovat. S HarmonyOS však platí také typické omezení: nabídka aplikací je relativně omezená a ty pro většinu z nás důležité schází. Ze seznamu těch „zajímavějších“ lze zmínit aplikaci Turkish Airlines, Hue Essentials nebo DJI Osmo. Doinstalovat aplikaci do hodinek je alespoň možné také při spárování s iPhonem, což dříve nešlo. Je každopádně škoda, že mezi aplikacemi nenajdeme i nějaké více relevantní pro české obecenstvo. Stejně tak chybí bezkontaktní placení, ačkoliv na Slovensku již funguje, zřejmě se tedy brzy objeví také u nás. K dispozici je však podpora eSIM, stejně jako u číselné řady. Do hodinek můžete nainstalovat separátní eSIM, nebo je navázat na tel. číslo ve vašem telefonu.
Samotná mobilní aplikace je dostupná v rámci AppStore a Galaxy Store, zatímco v případě Androidu (s výjimkou Samsungu) je nutné ji stáhnout jako APK. Huawei nicméně mírně pozměnil způsob, jakým to probíhá a nově vás navede ke stažení AppGallery, nikoliv již samotné APK aplikace Huawei Zdraví. Po stažení virtuálního obchodu a instalace Huawei Zdraví vám však nic nebrání v tom AppGallery zase odinstalovat, pouze je nutné počítat s tím, že se tím pádem nebude aktualizovat ani Huawei Zdraví. Aplikace je pěkně zpracovaná, nabízí různé přehledy a nově obsahuje také tříměsíční bezplatnou verzi fitness coachingového programu od Huawei.
Celkově je HarmonyOS svižný a také relativně schopný. Neschází ani offline mapy či možnost automaticky zavolat o pomoc v případě detekce pádu. Stejně tak třeba i možnost diagnostické kontroly hodinek technikem na dálku. Když pominete chybějící možnost doinstalovatelných aplikací a bezkontaktního placení, věřím, že budou mnozí spokojeni.
- kompatibilní s Androidem i iOS
- pěkně zpracovaná mobilní aplikace
- svižný chod a líbivý vizuál rozhraní
- s podporou eSIM
- prozatím bez bezkontaktního placení
- nezajímavá nabídka doinstalovatelných aplikací
- pro některé uživatele krkolomnější instalace Huawei Zdraví
Výdrž a nabíjení: 4 dny na nabití
Hodinky mi v rámci používání, které obnášelo každý den aktivní měření sportovní aktivity, vydržely v průměru 4 dny na nabití bez přidané eSIM. Jednalo se přitom o používání bez AoD, který by výdrž zkrátil. Nabíjení je relativně rychlé a za 30 minut se dostanete z 0 na 70 %, navíc hodinky zvládají také doplňování energie skrze podložky s Qi. Pokud nepotřebujete veškeré funkce, můžete se přepnout do úsporného režimu, který stále umožňuje četný monitoring a výdrž prodlouží.
- slušná výdrž
- velmi rychlé nabíjení
- podpora bezdrátového nabíjení Qi
Sportovní a zdravotní funkce: pro každého něco
Velkým lákadlem je potápěčský režim, který se dělí do několika podkategorií, vybírat tak můžete například mezi scuba divingem či freedivingem, mezi sladkou a slanou vodou a také si nastavovat další důležité parametry jako typ dýchací směsi. Možností je zde skutečně spousta a nechybí ani sonar pro komunikaci pod vodou. Potápěči jistě ocení, že hodinky dokáží upozornit i na informace, jako je příliš rychlé stoupání související s dekompresí. V takovém případě jsou k dispozici dva druhy varování: jedno „jemné“, druhé je již skutečně výrazné a objeví se v případě, že by mohlo jít o život. Pochopitelně zůstává otázkou, na kolik by aktivní či vyloženě profesionální potápěči důvěřovali hodinkám a ne specializovaným potápěčským počítačům.
Ostatní sportovní a zdravotní funkce vychází z toho, co nabídne vlajková číselná řada, potažmo hodinky ze série GT. Novinkou je tak například X-Tap senzor pro měření nejen ze zápěstí, ale také z prstu. Například okysličení krve lze měřit z prstu výrazně přesněji. Navíc je používání X-Tapu relativně zábavné a také rychlé, slouží tedy jako jakási motivaci navíc monitorovat své zdraví. Skrze něj monitorujete rovněž EKG, hodinky však sledují i kvalitu spánku, srdeční tep, kornatění tepen a mnoho dalšího.
Samozřejmě rovněž můžete sledovat VO2Max a porovnávat si, jak jste na tom ve srovnání s osobami stejného pohlaví a věkové skupiny, ale také mít například pod dohledem aerobní tréninkový stres či anaerobní tréninkový stres a doporučenou dobu zotavení. Vše je k dispozici přehledně v aplikaci Huawei Health, kde je možné grafy podrobněji prozkoumat zobrazením na šířku.
Hodinky zvládnou u žen také monitoring menstruačního cyklu. Veškerá data si pak můžete přehledně zobrazit, a mít tak dlouhodobý přehled o vašich výkonech a zdravotním stavu. Za zmínku rovněž stojí monitoring kalorií či možnost spárovat mobilní aplikaci s chytrou váhou. V neposlední řadě musím pochválit také přesné navigační systémy.
- integrace senzoru X-Tap
- přesná GPS
- pěkně zpracovaná aplikace
- kalorický trenér
- moderní senzory pro monitoring sportu/spánku
Zhodnocení
Huawei Watch Ultimate 2 jsou symbolem luxusu, ale také velmi schopným sportovním/zdravotním monitorovacím zařízením. Oproti sérii GT sice nenabídnou tak dlouhou výdrž, zato si však rozumí s eSIM a brzy snad i s bezkontaktním placením. U příští generace by se rovněž výrobce mohl více soustředit na kvalitu haptické odezvy.
Konkurence
Jedinou skutečnou konkurencí jsou z hlediska ceny a prémiovosti Apple Watch Ultra 3 s výrazně vyspělejším operačním systémem, který je do velké míry nezávislý na telefonu. Také nabídnou ještě lepší haptickou odezvu i hranatý displej, který je vhodnější pro čtení textu. Na druhou stranu vypadají méně jako hodinky, mají o něco kratší výdrž a nejsou vyloženě zaměřené na potápěče.
Apple Watch Ultra 3
|Konstrukce
|44 × 49 × 12 mm, 61,6 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|OLED, 1,98" (514 × 422 px)
|Systém
|watchOS, kompatibilní s: iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|? mAh, nabíjení: bezdrátové
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
