Tesco Mobile spouští vánoční kampaň. Bude rozdávat neomezená data

Marek Vacovský
Fotografie: pixabay.com
  • Největší český virtuální operátor Tesco Mobile spustil vánoční kampaň s bonusy pro nové i stávající zákazníky
  • Noví uživatelé získají až 60 GB dat zdarma a dárky k nákupu telefonu, stávající čeká 24 hodin neomezeného surfování
  • Součástí akce je i soutěž o dovolenou za 100 000 Kč, která potrvá až do konce roku

Největší český virtuální operátor Tesco Mobile odstartoval svou zimní kampaň plnou výhod, která potěší nové i věrné zákazníky. Akce potrvá až do konce letošního roku a kromě datových bonusů nabídne i soutěž o dovolenou za 100 000 Kč.

Noví zákazníci, kteří si od listopadu aktivují SIM kartu Tesco Mobile a zvolí úhradu tarifu Extra platební kartou, dostanou dalších 60 GB dat zdarma. Pokud si navíc pořídí telefon Redmi 15C, získají k němu powerbanku Xiaomi jako dárek. Na své si ale přijdou i stávající uživatelé. Každý, kdo během kampaně provede jakoukoliv transakci nad 299 Kč, obdrží neomezená data zdarma na 24 hodin.

Součástí akce je také mobilní hra Suri Jump, ve které se všichni zákazníci Tesco Mobile automaticky zapojí do soutěže o dovolenou v hodnotě 100 000 Kč. „Naším cílem je odměňovat zákazníky, kteří využívají naše služby aktivně – ať už jsou s námi dlouho, nebo se k nám právě přidali,“ uvedl generální manažer Tesco Mobile ČR a SR Tomáš Martiňák.

tisková zpráva,
