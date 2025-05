Data operátorů: průměrná spotřeba dat vzrostla za 7 let na 40násobnek

Fotografie: Pixabay

Češi využívají mobilní telefony stále méně ke klasickému volání či posílání SMS zpráv. Výrazně naopak roste spotřeba mobilních dat, vyplývá to z dat virtuálního operátora Tesco Mobile. Asi příliš nepřekvapí, že uživatelé podle jeho dat na mobilních telefonech spotřebovávají násobně více dat než před pěti deseti lety. Nárůst je ale opravdu enormní, například v síti Tesco Mobile v současné době v průměru každý uživatel přenese čtyřicetkrát více dat než před sedmi lety. V roce 2018 spotřeboval majitel mobilního telefonu v průměru 120 MB dat měsíčně, před pěti lety už to bylo 360 MB a letos je to 4 500 MB.

„Zásadní zlom přišel v roce 2023 s nasazením 5G sítí. Rychlejší připojení vedlo k dramatickému nárůstu datové spotřeby, zároveň jsme začali zvyšovat objemy základních datových balíčků,“ uvedl Michal Matějičný, finanční ředitel Tesco Mobile ČR.

SMS na ústupu

Na ústupu jsou, jak víme například i z každoročních vánočních a silvestrovských statistik, naopak klasické textové zprávy. Zatímco v roce 2018 odeslal průměrný uživatel měsíčně 38 SMS, dnes je to jen 12. Textová komunikace se totiž přesunula do komfortnějších aplikací typu WhatsApp nebo Messenger. Pozvolna pak klesá i průměrná délka hlasových hovorů. V síti Tesco Mobile dosahuje aktuálně 48 minut měsíčně na jednu SIM kartu, ještě v roce 2018 to přitom bylo 76 minut.

„Neznamená to, že lidé méně telefonují. Jen využívají jiné komunikační kanály, což se promítá i do poklesu počtu SMS. Někteří zákazníci si pak plně vystačí s velkým datovým balíčkem a komunikaci řeší pouze pomocí messengerů,“ uzavírá Michal Matějičný.