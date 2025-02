T-Mobile ukázal, jak rychlé může být 5G. Nebudete věřit vlastním očím

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

T-Mobile Czech Republic se pochlubil, že za využití technologie tzv. mmWave v pásmu 26 GHz, zapůjčeném od Českého telekomunikačního úřadu pro experimentální účely, úspěšně otestoval maximální přenosové rychlosti 5G sítě a s 11,598 Gbit/s v downlinku a 4,074 Gbit/s v uplinku stanovil nový rekord v přenosu dat vzduchem.

Dozvěděli jsme se, že T-Mobile v testu konkrétně využil spektrum v pásmu 26 GHz (mmWave – tedy pásmo milimetrových až centimetrových vln) v kombinaci s pásmem 3,5 GHz (C-band). A proč všechno to? Vysokofrekvenční spektrum pro vysoce kapacitní bezdrátový přenos dat se v budoucnu může uplatnit ve městech, ve venkovských i odlehlých oblastech nebo na velkých akcích, kde je potřeba vysoká kapacita pro přenos dat.

„Tento test ukazuje, že mmWave pásmo 26 GHz může být důležitým prvkem pro budoucnost vysokorychlostních sítí, a to nejen pro segment mobilních sítí, ale i v podnikových a průmyslových aplikacích, a může přinést revoluci v ultrarychlém bezdrátovém připojení,“ říká Vladan Peković, ředitel technologií a IT společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a dodává „Pro běžného uživatele je technologie mmWave zatím dostupná omezeně, ale již dnes jsou na globálním trhu smartphony, které ji podporují. V USA ji například Apple, ale i další výrobci implementují do svých nejvyšších modelů. Využití najdou například na velkých kulturních či sportovních akcích s vysokou koncentrací lidí.“

„Naši firemní zákazníci s vysokými nároky na upload, jako jsou třeba televizní stanice nebo průmyslové a logistické firmy, mohou z této technologie do budoucna rovněž těžit. Například v jednom z testů jsme naměřili uplink rychlost 4,7 Gbit/s, což je naprosto revoluční hodnota, která může změnit způsob, jakým firmy pracují s velkým objemem dat,“ dodal Peković.

mmWave se dá velmi efektivně využít také jako alternativa optických sítí pro poskytování vysokorychlostního internetu v městských i příměstských hustě zastavěných oblastech, kde je instalace optiky nákladná nebo nepraktická, a to zásluhou nadstandardní šířky pásma a nízké latence. Na závěr pak T-Mobile dodal, že se připravuje na další rozvoj 5G technologií a inovací v České republice, konkrétnější však alespoň prozatím nebyl. Nicméně si můžete být jisti, že se u nás dozvíte o všech důležitých novinkách.