T-Mobile na Jizerské 50 poprvé vysílal signál dronem. Jak obstál?

Fotografie: T-Mobile

Jizerská 50 se opět spojila s největším českým mobilním operátorem. Letošní ročník jednoho z nejznámějších běžeckých lyžařských závodů v České republice obsloužil speciální dron, resp. bezpilotní letoun, který přímo nad trasou závodu kroužil a zajistil distribuci sítě. Toto řešení vyvinuté ve spolupráci s Primoco UAV SE jsme vás přitom přiblížili již dříve.

Na celou obrazovku Unikátní řešení vyvinuté ve spolupráci s Primoco UAV SE je primárně určeno pro pomoc s posílením signálu při krizových událostech.

„Toto alternativní řešení dokáže posílit signál nebo ho přinést tam, kde vůbec není – ať už při sportovních událostech mimo pokrytí nebo třeba v krizových situacích, kdy pozemní infrastruktura přestane fungovat, jako jsou povodně nebo požáry. CHKO Jizerské hory je místem častých sportovních akcí a zároveň lokalitou hodnou ochrany před výstavbou, proto zde tato technologie dává smysl,“ říká Luboš Lukasík, ředitel divize pro firemní zákazníky T-Mobilu Czech Republic.

Jizerská 50 ve znamení udržitelnosti

Závod, který se poprvé se konal už v roce 1968, T-Mobile využil také k edukaci a osvětě ohledně udržitelnosti. Díky spolupráci s organizací Remobil připravil speciální sběrné místo i v rámci letošního ročníku Jizerské 50. Celkem zde návštěvníci ve festivalové zóně odevzdali několik stovek nepotřebných přístrojů a ti, kteří přinesli telefon k recyklaci, se zároveň mohli zúčastnit soutěže o hodnotné ceny.

Každý z 8 413 závodníků navíc od T-Mobilu obdržel na startu odolný magentový lodní vak o objemu 40 litrů na osobní věci namísto jednorázového plastového pytle, jak je na velkých sportovních akcích zvykem. Operátor se pochlubil, že díky tomu se podařilo snížit objem plastového odpadu zhruba o 5 tun.

„V Česku roste zájem o sportovní události v přírodě. Jsme rádi, že Jizerská 50 už dávno není jedinou takovou událostí, a vnímáme i naši odpovědnost vůči životnímu prostředí a nádherné krajině CHKO Jizerské hory. Proto jsme hledali i praktické cesty, jak pomoci snížit odpad ze závodů a vak se ukázal jako správná cesta,“ říká Lucie Komárková, která má sponzoring v T-Mobile na starosti, a dodává: „Jen to, co je použitelné znovu, je doopravdy udržitelné. Věříme, že závodníci to cítí stejně a vak si nezapomenou přinést i příští rok.“

Na místě bylo 23 610 návštěvníků

Již tradičně T-Mobile nabídl běžkařům tréninkovou Magentovou stopu v délce 17 kilometrů i samostatnou kategorii závodu – T-Mobile firemní štafetu, které se zúčastnilo 284 závodníků. Organizátoři oznámili, že letošní ročník přivítal 8 413 závodníků a v době konání akce se v místě závodu podle měření operátora pohybovalo celkem 23 610 návštěvníků. Díky tomu víme, nejvíce návštěvníků ze zahraničí dorazilo z Německa, Polska a Slovenska.