Který operátor má nejlepší síť v ČR? Podrobná studie přináší odpověď

Jak se pochlubil T-Mobile v tiskové zprávě, získal ocenění za nejlepší mobilní síť v ČR v aktuálním Mobile Network Experience Reportu z února 2025 od nezávislé testovací společnosti Opensignal, která v podrobné studii analyzuje poznatky o sítích a uživatelích, včetně globální zkušenosti s mobilními sítěmi. T-Mobile zvítězil ve 12 z celkových 14 kategorií (7krát však společně s dalším operátorem), nepovedlo se mu to pouze v kategoriích 5G Coverage Experience (O2) a 5G Availability (společné vítězství O2 a T-Mobile).

„T-Mobile má nejlepší síť – v naší analýze jednoznačně zvítězil v následujících klíčových kategoriích: konzistentně nejlepší kvalita sítě, zkušenost s pokrytím a s rychlostí stahování,“ komentuje výsledky Sam Fenwick, hlavní analytik společnosti Opensignal, a dodává: „Žádný český operátor nenabízí lepší zkušenost s 5G než T-Mobile, který si navíc udržel obě ocenění Opensignalu za rychlost 5G (rychlost stahování a rychlost odesílání) z předchozího reportu.“

„Mobilní síť neustále zdokonalujeme, během posledních dvou let jsme do jejího rozvoje investovali okolo 5 miliard korun a realizovali více než 4 100 projektů za účelem její modernizace pro podporu 5G technologie. Kvalitu, úroveň služeb a spolehlivost připojení nyní potvrdila i nezávislá studie od Opensignal, kde se nám navíc podařilo obhájit i minulé vítězství v rychlosti naší sítě,“ říká Vladan Pekovič, ředitel technologií a IT společností T-Mobile a Slovak Telekom, a dodává: „Analýza Opensignal v reportu 5G Global Award 2024 rovněž ukázala, že T-Mobile Česká republika dosáhl nejvyššího hodnocení za zkušenost s 5G při volání přes hlasové aplikace, a zároveň jsme získali ocenění Global Leader za zkušenost při hraní her v mobilní 5G síti.“

Jak probíhala analýza?

Data jsou každodenně (jde přitom o miliardy měření) automatizovaně sbírána od účastníků výzkumu, různých demografických skupin, zařízení i síťových podmínek. Je tak monitorován běžný provoz mobilních zařízení na pozadí. Test Opensignal tří hlavních českých mobilních operátorů přitom proběhl v období 90 dní od 1. října 2024 do 29. prosince 2024.