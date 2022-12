Past (nejen) na seniory? Zaměřili jsme se na hlavní úskalí „předplacenek“

Fotografie: unsplash.com

Předplacené karty se v očích mnoha stávají přežitkem, stále však existuje nemalé procento uživatelů, kteří jejich služeb využívají. Nejde sice o pravidlo, ale nejčastěji máme spojené používání předplacených karet se seniory a dětmi. Je to logické, senioři mají rádi finance pod kontrolou, dětem pro změnu kontrolují hospodaření s financemi jejich rodiče. I ve „středním věku“ však existují uživatelé, kteří nedají na předplacené karty dopustit, protože jim vyhovuje průběžná kontrola.

I když se předplacené karty tváří nevinně a jejich správa by měla být extrémně snadná, ne vždy tomu tak je. Existují úskalí, která používání znesnadňují a někdy dokonce znepříjemňují. Na ty nejzásadnější se zaměříme v dnešním článku. Hlavní otázka pro dnešní článek je však zcela jasná: jsou předplacené karty pastí (nejen) pro seniory?

Počet aktivních předplacených SIM (12/2022) T-Mobile Twist T-Mobile má dle aktuálních výsledků za Q3 6,4 milionů zákazníků, z toho je předplacených karet 1,946 milionu Mobil.cz (T-Mobile) počet neupřesněn Kaktus (T-Mobile) počet neupřesněn Předplacená karta O2 počet neupřesněn (stále jsou však dle slov operátora „oblíbené“) BLESKmobil (O2) počet neupřesněn Tesco Mobile (O2) počet neupřesněn Předplacená kart Vodafone předplacené karty využívá zhruba čtvrtina zákazníků Oskarta (Vodafone) počet neupřesněn SAZKAmobil (Vodafone) počet neupřesněn

1. Platnost kreditu a čísla

Začneme hned jedním z nejpalčivějších problémů, tedy platností kreditu. Pokud si dobijete kredit, například za 300 Kč, neznamená to, že jej budete „vlastnit“ do doby, než jej zcela vyčerpáte, nebo dokonce skončíte v minusu. Ne, platnost kreditu je vždy omezená – to platí jak u naší „velké trojice“ (T-Mobile, O2, Vodafone), tak u virtuálních operátorů, kteří využívají sítí právě naší „velké trojice“. V následující tabulce se seznámíme s platností kreditu u všech hlavních operátorů.

Platnost kreditu Definitivní zrušení čísla T-Mobile Twist 12 měsíců po 12 měsících bez dobití Mobil.cz (T-Mobile) 6 měsíců po 12 měsících bez dobití Kaktus (T-Mobile) 12 měsíců po 12 měsících bez dobití Předplacená karta O2 6 až 12 měsíců* po 12 měsících bez dobití BLESKmobil (O2) 6 měsíců po 12 měsících bez dobití Tesco Mobile (O2) 6 měsíců po 12 měsících bez dobití Předplacená karta Vodafone 10 měsíců po 13 měsících bez dobití Oskarta (Vodafone) 6 měsíců po 7 měsících bez dobití SAZKAmobil (Vodafone) 6 měsíců po 12 měsících bez dobití

* O2 má dvě různé platnosti standardního kreditu. Do částky 499 Kč jde o 6 měsíců, od částky 500 Kč 12 měsíců. Údaje z tabulky lze ověřit v obchodních podmínkách daného operátora.

Jak si můžete povšimnout, nejdelší platnost mají klienti předplacených karet od T-Mobile a Kaktusu, u O2 je situace trochu komplikovanější. Co se týká platnosti samotné karty, nejštědřejší je Vodafone, který v součtu dovolí udržet kartu naživu po dobu 13 měsíců, ovšem už po 10 měsících kredit propadne. Na druhé straně stojí Oskarta, zde se můžete s kreditem rozloučit po 6 měsících, se svým číslem již po 7 měsících.

To je mimochodem pro mnohé důležitá zpráva, telefonní číslo totiž nepatří vám, ale operátorovi, se kterým sjednáváte smlouvu. Sice nic nepodepisujete, ale v momentě, kdy SIM kartu zaplatíte a aktivujete, souhlasíte s všeobecnými obchodními podmínkami, ve kterých se platnost SIM karty (telefonního čísla) vždy uvádí.

2. „Odměna“ za dobití

Pokud jste někdy vlastnili předplacenou SIM kartu, jistě jste přečetli nespočet SMS zpráv ve znění: Dobrý den, dobijte si kredit alespoň za XYZ a získáte odměnu za dobití v podobě XYZ... Cílem těchto sdělení je pochopitelně snaha o to, abyste si dobili kredit a zvýšili operátorovi příjmy. Někoho mohlo odradit to, že o výhodu bylo nutné složitě žádat, například posílat SMS zprávy se speciálními kódy na telefonní číslo operátora. A tak se někteří operátoři rozhodli, že klientům pomohou a odměnu za dobití aktivují automaticky poté, co si dobijete kredit. A jako benefit vám tuto odměnu pravidelně obnoví, někdy však už za ceníkovou sazbu balíčku.

Ano, senior může poslat SMS zprávu s kódem, který balíček zruší, případně vše zařídit ve webové samoobsluze či mobilní aplikaci, ovšem ruku na srdce, kolik seniorů bude posílat SMS zprávy se speciálními kódy nebo hledat balíček ve webové samoobsluze?

Abychom operátorům nekřivdili, dali jsme jim možnost se vyjádřit. Oslovili jsme tedy T-Mobile, Vodafone, O2 a 6 virtuálních operátorů s dotazem, zda tento typ odměn za dobití nabízí. Přesněji řečeno, zda nabízí odměny za dobití, které se aktivují bez přičinění klienta pouhým dobitím kreditu a zda se tyto odměny automaticky obnovují. Jejich vyjádření naleznete níže:

T-Mobile:



Twist aktuálně nabízí odměnu za dobití kreditu od 300 Kč výše. Odměnou je neomezené volání na čísla T-Mobile a neomezená data – to vše po dobu 7 dní. Nabídka odměny se v průběhu roku mění, mechanismus je ale vždy stejný – odměnu získá automaticky každý zákazník za dobití určitého objemu peněz a vyzvedává si ji v aplikaci Můj T-Mobile v sekci Srdcovky. U Twistu se balíček neobnovuje automaticky, pokud chce uživatel odměnu za dobití, musí znovu dobít (min. 300 Kč) a odměnu si vyzvedne v aplikaci Můj T-Mobile. Mobil.cz:



Aktuálně běží odměna za dobití ke každému dobití. Zákazník ji získá automaticky, aniž by si ji musel někde vyzvedávat. Je jednorázová, platí 30 dní od dobití a s každým dobitím se aktivuje nová, přičemž platí, že v jeden okamžik může být aktivní vždy jen jedna odměna za dobití. Při dobití 200 až 299 Kč získá zákazník 200 MB dat, při dobití 300 Kč a více si může vybrat jednu ze 3 aktuálně nabízených odměn (50 volných minut do všech sítí, 1 GB dat nebo Neomezené volání ve značce Mobil.cz), přičemž tuto odměnu si volí zákazník sám před dobitím v Samoobsluze na webu nebo v aplikaci MOBIL.CZ. Pokud tak neučiní, automaticky získá Volné minuty za dobití do všech sítí. V případě odměny Data za dobití zákazníka v obou případech po vyčerpání datového limitu neodpojujeme od internetu, ale má možnost až do 30 dní od dobití datovat zpomalenou rychlostí. Získání odměny je automatické, nedá se nikde vypnout, pokud zákazník nechce, nemusí získanou odměnu využívat, může si naaktivovat jiné balíčky. Kaktus:



Všichni zákaznici Kaktusu jsou automaticky po dobití částkou 200 Kč odměněni voláním v sítí Kaktus „Mezi námi“ na 30 dnů zdarma. Na sociálních sítích pak 1–2× měsíčně běží pobídka, kdy při dobití min. 200 Kč mohou získat 100 % bonusového kreditu navíc. U Kaktusu „Mezi námi“ je odměna jednorázová a s každým dobitím se aktivuje nová dle popsaných pravidel v předchozím dotazu. Na získání odměny má vliv pouze výše dobíjené částky, nikoliv výše kreditu. O2:



Zákazník O2 má možnost získat a aktivovat si odměny v benefitním programu O2 Radosti, které se nacházejí v aplikaci Moje O2. Zde si může například vyzvednout voucher na vybrané produkty z nabídky O2. Zákazník tak vždy přehledně najde všechny benefity a výhody na jednom místě. Při některých promo akcích může zákazník za dobití získat odměnu ihned bez nutnosti vyzvednutí v aplikaci. Zákazníci se tak mohli setkat s SMS zprávou, ve které jsme jim za online dobití nahráli bonusový kredit. BLESKmobil:



Zákazník BLESKmobil má po dobití nejméně 300 korun vždy automaticky připsanou odměnu ve výši 50 % dat navíc ke svému aktivnímu datovému balíčku. Pokud má například BLESKmobil Max se 4 GB dat, získá za dobití 2 GB dat navíc zdarma. Pokud má kombinovaný balíček, získá za dobití v minimální výši 300 korun navíc 1 GB dat zdarma. Pokud si u předplacené karty BLESKmobil dobije kredit vícekrát za měsíc, pak dostane i zmiňovanou odměnu vícekrát. Velmi oblíbenou a využívanou odměnou je takzvané Volání na tři, díky které může zákazník volat na 3 libovolná čísla (jakéhokoliv operátora) za 1 Kč/minutu vždy 30 dní od nabití. Čísla si sám zvolí v samoobsluze a každých 30 dní je může změnit. Odměna se aktivuje automaticky, pokud má zákazník čísla uložená v internetové samoobsluze. Tuto odměnu může získat každý zákazník, který dobije svůj kredit minimálně za 300 korun. Odměny ve formě dat navíc zdarma pro zákazníky BLESKmobil nelze vypnout a jsou automatické, takže se zákazníci nemusí bát, že by si odměnu zapomněli aktivovat. Výjimkou je služba Volání na tři, kde si zákazníci mohou v internetové samoobsluze odstranit nastavená telefonní čísla, pak by tato odměna nebyla aktivní. Tesco Mobile:



Tesco Mobile má pro své zákazníky připravených mnoho odměn a bonusů. Základní odměnou za dobití je například volání a posílání SMS zpráv v síti O2 zdarma a snížená cena pro síť jiného operátora (1,50 Kč/min a 1 Kč za SMS zprávu), pokud si zákazník dobije kredit minimálně za 300 korun. Tento benefit je poté platný 30 dnů od každého dobití. Tato odměna je automatická, takže si zákazník nemusí dělat starosti s aktivováním benefitu. Pokud si majitel Tesco Mobile dobije kredit přímo v prodejně Tesco, dostane ihned poukázku 50 korun na nákupy v obchodě, nebo na další dobití v obchodě Tesco. Tesco Mobile chce svým zákazníkům zpříjemnit vánoční období, proto si připravil speciální vánoční nabídku – Limitovanou edici 2× více kreditu. Díky této akci, která běží do konce roku, dostanou zákazníci při každém dobití 100 % bonusového kreditu navíc. Pokud si například dobijí za 300 korun, dostanou stejnou částku zdarma navíc. Mnoho dalších výhod najdou zákazníci přehledně na jednom místě, v aplikaci Tesco Mobile. Mezi další benefity patří například až 20% slevy na nákupy v Tesco, Moje rodina pro volání zdarma mezi 4 členy, slevy na telefony nebo třeba hra Suri Jump o zajímavé ceny. Vodafone:



Zákazník má několik možností, jak získat odměnu (extra kredit) za dobití předplacené karty Vodafone. V rámci programu Vodafone Odměny může získat až 20 % extra kreditu za každé dobití (podle toho, jak dlouho u nás má číslo). Do tohoto programu se musí proaktivně registrovat. Za dobití v aplikaci Můj Vodafone získá 10 % extra kreditu. Za každé Chytré dobití (z vyúčtování/platební karty) získá 20 % extra kreditu. Pouze u první varianty se musí zákazník proaktivně registrovat. Zatímco u druhé a třetí možnosti je to automatická odměna. Zákazník může zrušit svoji registraci v programu Vodafone Odměny (v samoobsluze Můj Vodafone, na prodejně nebo na lince). Odměnu za dobití v aplikaci nebo Chytré dobíjení nelze „odhlásit“. Oskarta:



Oskarta odměny za dobití nemá. SAZKAmobil:

Bez vyjádření.

3. „Virutálové“ nemají vždy stejné podmínky

Už víme, že virtuální operátoři nemají stejné podmínky v oblasti platnosti kreditu a platnosti samotné SIM karty, to lze reflektovat například na příkladu SAZKAmobilu. To ale není vše. Virtuální operátoři rovněž nemusí nabízet stejné přenosové rychlosti internetu jako mateřský operátor. Na jednu stranu je to logické, na stranu druhou, ne všichni o tom musí vědět, proto je dobré na to upozornit. Na rozdíly se můžete podívat v tabulce.

Maximální rychlost stahování Maximální rychlost nahrávání T-Mobile Twist 300 Mbit/s 50 Mbit/s Mobil.cz (T-Mobile) 50 Mbit/s 50 Mbit/s Kaktus (T-Mobile) 50 Mbit/s 50 Mbit/s Předplacená karta O2 300 Mbit/s 55 Mbit/s BLESKmobil (O2) 40 Mbit/s 40 Mbit/s Tesco Mobile (O2) 42 Mbit/s 21 Mbit/s Předplacená karta Vodafone bez omezení rychlosti (stejná jako tarif) bez omezení rychlosti (stejná jako tarif) Oskarta (Vodafone) 150 Mbit/s 50 Mbit/s SAZKAmobil (Vodafone) 440 Mbit/s 100 Mbit/s

Povětšinou lze říci, že virtuální operátor nabízí nižší přenosové rychlosti než mateřský operátor, výjimku tvoří SAZKAmobil, který jako první virtuální operátor nabízí nejvyšší možné přenosové rychlosti, tedy síť 5G. Je navíc prvním a zatím jediným virtuálem, se kterým si rychlá data užijete. Pokud tedy chcete předplacenou kartu a co nejrychlejší data, volte právě tohoto „virtuála“.

Závěr

Co nám tedy dnešní článek prozradil? Předplacené karty stále patří k oblíbeným, ovšem primárně virtuální operátoři mají různá úskalí. Problémem může být platnost kreditu, různé nechtěné odměny za dobití i rychlost internetu. A co vy, služeb jakého operátora využíváte?