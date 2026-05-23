Trump lákal na bezpečí. Místo toho poskytl data zákazníků ke zneužití

Projekt vlastního chytrého telefonu Trump Mobile provází další závažné komplikace. Poté, co společnost nedodržela původně avizované termíny dodání, nyní čelí vážnému incidentu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zástupci firmy totiž potvrdili serveru TechCrunch (viz techcrunch.com), že na svém webu veřejně exponovali citlivé osobní údaje svých zákazníků.
Podle oficiálního vyjádření se každopádně na internetu ocitly databáze obsahující celá jména, telefonní čísla, domácí adresy a e-mailové adresy lidí, kteří si telefon objednali. Mluvčí společnosti Trump Mobile Chris Walker uvedl, že incident je momentálně předmětem interního vyšetřování. Firma podle něj nicméně zatím nedisponuje důkazy o tom, že by uniklá data byla zneužita k nekalé činnosti.
Zastoupení Trump Mobile pak striktně odmítá, že by se „značka“ stala obětí hackerského útoku. K žádnému prolomení interní sítě, systémů ani infrastruktury prý dojít nemělo. Data prý byla na webu volně přístupná kvůli chybě, kterou společnost dává za vinu třetí straně. Podle Walkera je selhání spojeno s externím poskytovatelem platformy, který zajišťuje podporu pro vybrané operace Trump Mobile. Jméno tohoto dodavatele však mluvčí odmítl specifikovat.
Jak ale glosují kolegové z gsmarena.com (viz gsmarena.com), kuriózní, avšak pro zákazníky znepokojivá, zůstává reakce společnosti na samotný incident. Mluvčí Walker totiž dodal, že firma teprve vyhodnocuje, zda je nutné zákazníky o vystavení jejich osobních údajů vůbec informovat. Vzhledem k přísným standardům ochrany osobních údajů v moderním digitálním prostředí přitom bývá včasná notifikace dotčených osob považována za naprosté minimum a takové vyjádření je pro nás upřímně naprosto nepochopitelné.
Tento bezpečnostní přešlap navíc přichází v momentě, kdy se projekt potýká s dlouhodobou nedůvěrou ohledně samotného hardwaru. První smartphone Trump Mobile je totiž nejspíše jen rebrandovanou verzí telefonu HTC U24 Pro, tedy mobilu představeného již v roce 2024, jenž navíc ani tehdy nezažil žádný výrazný úspěch.
Původní plány společnosti každopádně počítaly s tím, že distribuce k prvním majitelům začne v srpnu nebo září loňského roku. Termín byl však opakovaně posunut a ačkoli zástupci firmy v současnosti tvrdí, že odeslání zásilek je již bezprostředně na spadnutí, už jen tento incident důvěryhodnosti celého projektu rozhodně nepřidává.