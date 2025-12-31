TCL NXTPAPER 70 Pro je dalším ochráncem vašeho zraku

V Las Vegas TCL odhalilo pokračování své řady produktů NXTPAPER, která zaštiťuje zařízení nabízející speciální druh IPS displeje. Ten se může v okamžiku proměnit na takřka inkoustový panel známý ze čteček elektronických knih. Tato vymoženost je celým prostředím bohatě využívána. Primárně však šetří vaše oči, jas displeje může být stažen na minimum a současně je to výhodné i pro baterii. Dokonce je k dispozici i již známý režim Max Ink Mode, který jednak zapne černobílý inkoustový režim a jednak utlumí funkce telefonu. TCL pak slibuje například 7denní výdrž při čtení textu nebo 26 dní v pohotovostním režimu.
Všechny tyto vymoženosti jsou platné i pro novinku zvanou TCL NXTPAPER 70 Pro, což je zařízení střední třídy s líbivým vzhledem. Samozřejmostí je zvýšená odolnost proti vodě a prachu se stupněm krytí IP68. K telefonu bude výrobce nabízet i praktické ochranné pouzdro se stojánek či dotykový stylus, který bude snazší si zapisovat poznámky přímo na displej.
Výkon telefonu dodává procesor Dimensity 7300 od MediaTeku společně s 8GB operační pamětí a až 512GB úložištěm. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba od výrobce, která přináší například i dílčí AI funkce, u kterých však prozatím není známo, zda bude podporována čeština.
Na zádech můžete vidět dvojici fotoaparátů, z nichž prim hraje ten hlavní s 50megapixelovým rozlišením a optickou stabilizací obrazu. Na čelní straně je pak připravena 32megapixelová kamerka. Baterie telefonu má standardní kapacitu 5 200 mAh a podporuje 33W drátové nabíjení.
Nové TCL NXTPAPER 70 Pro se začne na evropských trzích prodávat během února 2026 za cenu 299 eur (zhruba 7 300 Kč) za základní 256GB variantu. 512GB verze vyjde na 349 eur (přibližně 8 500 Kč). Výrobce zmiňuje i možnost si rovnou zakoupit balíček, kdy společně s telefonem získáte již zmíněné pouzdro a stylus, ten vyjde na 339 eur (8 200 Kč), respektive na 389 eur (9 500 Kč) v závislosti na paměťové variantě.
Technické parametry TCL NXTPAPER 70 Pro 512 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|? × ? × ? mm, ? g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|TFT IPS, ?" (? × ? px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7300,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|? mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|únor 2026, ?
